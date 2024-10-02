Франція каже, що допомагала збивати ракети, випущені Іраном по території Ізраїлю. МЗС країни скликало засідання Радбезу ООН

Німеччина попередила, що регіон ризикує "опинитися у вогні".

Франція заявила про мобілізацію своїх військових ресурсів на Близькому Сході для протистояння іранській загрозі, а Німеччина попередила, що регіон ризикує "опинитися у вогні".

“Франція засуджує напад на Ізраїль балістичними ракетами, випущеними з Ірану. Париж знову підтверджує свою абсолютну відданість безпеці Ізраїлю. Франція брала участь своїми військовими засобами на Близькому Сході, щоб протистояти іранській загрозі”, ‒ йдеться в заяві МЗС.

В уряді не уточнили, яку саме роль Франція відіграла у протидії атаці Ірану.

У міністерстві також заявили про скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на Близькому Сході.