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Франція каже, що допомагала збивати ракети, випущені Іраном по території Ізраїлю. МЗС країни скликало засідання Радбезу ООН

02 жовтня 2024, 16:09
Франція каже, що допомагала збивати ракети, випущені Іраном по території Ізраїлю. МЗС країни скликало засідання Радбезу ООН
Фото: з вільних джерел
Німеччина попередила, що регіон ризикує "опинитися у вогні".
Франція заявила про мобілізацію своїх військових ресурсів на Близькому Сході для протистояння іранській загрозі, а Німеччина попередила, що регіон ризикує "опинитися у вогні".
 
Про це пише Reuters.
 
Франція засуджує напад на Ізраїль балістичними ракетами, випущеними з Ірану. Париж знову підтверджує свою абсолютну відданість безпеці Ізраїлю. Франція брала участь своїми військовими засобами на Близькому Сході, щоб протистояти іранській загрозі”, ‒ йдеться в заяві МЗС.
 
В уряді не уточнили, яку саме роль Франція відіграла у протидії атаці Ірану.
 
У міністерстві також заявили про скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на Близькому Сході. 
 
Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро поспілкувався зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном для координації дипломатичних зусиль і проведе аналогічні переговори в Берліні.
 
Іран ризикує підпалити весь регіон ‒ цьому потрібно запобігти за будь-яку ціну. “Хезболла” та Іран повинні негайно припинити напади на Ізраїль”, ‒ заявив зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц.

 

ФранціяІранвійна в Україніросія окупанти

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