Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження Нормандського формату - Кулеба

Дмитро Кулеба окремо зазначив, що у президента Франції Еммануеля Макрона достатньо лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх відновленню мирного процесу.

Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження Нормандського формату , вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зараз слушний час спробувати дати новий поштовх мирному процесу. Як і в 2019 році, Франція може знову взяти на себе провідну роль для перезавантаження Нормандського формату. Всім було б вигідніше завершити війну, ніж продовжувати її. Якщо не докладати зусиль, ситуація продовжить погіршуватися. І не тільки за столами переговорів нормандської четвірки або ТКГ, а й на передовій", - зазначив Кулеба в інтерв'ю виданню Le Figaro, повідомляє прес-служба МЗС України.

Міністр зазначив, що режим припинення вогню на Донбасі постійно порушується.

"Режим припинення вогню постійно порушується, щотижня ми втрачаємо людські життя. Ситуація з безпекою продовжує погіршуватися. Цифри говорять самі за себе. За п'ять місяців від 27 липня 2020 року, коли було введено посилений режим припинення вогню, до кінця 2020 року 4 українських військовослужбовців загинули внаслідок бойових дій, 21 був поранений. Вже в перші два місяці 2021 року було вбито 14 українських військовослужбовців і 35 дістали поранень. Один місцевий житель трагічно загинув під час обстрілів. Явне зростання кількості обстрілів демонструє, що посилений режим припинення вогню майже зруйнований", - наголосив Кулеба.

Він окремо зазначив, що у президента Франції Еммануеля Макрона достатньо лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх відновленню мирного процесу.

"На останньому саміті нормандської четвірки в грудні 2019 році в Парижі президент Франції Еммануель Макрон назвав цю війну "відкритою раною в центрі Європейського континенту" і наголосив, що стабільність і відновлення архітектури безпеки в Європі можливі тільки за умови завершення війни на Донбасі. Це правда, і у французького президента достатньо лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у Нормандському форматі і спробувати нарешті знайти шлях до справедливого і міцного миру. Зараз вдалий час для того, щоб відновити ці зусилля", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про підготовку до "Нормандської зустрічі"