Франція наполегливо радить своїм громадянам не відвідувати білорусь

Країна дала таку пораду своїм громадянам у зв'язку з з новим наступом росії на Україну.

Уряд Франції наполегливо рекомендує своїм громадянам уникати поїздок до білорусі.

Про це повідомляє Sky News.

У Міністерстві закордонних справ Франції сьогодні повідомили, що це пов'язано з новим наступом росії на Україну.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що повторний наступ росії на Україну вже розпочався. Він наголосив, що це свідчить про те, що Путіну не потрібен мир.

Як вже повідомлялось, посольство США в Москві закликало американських громадян негайно залишити територію росії. Також дипломати порадили не в'їжджати на територію рф через непередбачувані наслідки вторгнення до України.