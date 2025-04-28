Франція наразі виключає відновлення угоди про вільну торгівлю між ЄС та США

Міністр економіки та фінансів Франції Ерік Ломбард у п'ятницю заявив, що Європа та США повинні прагнути "справжньої угоди про вільну торгівлю", але як довгострокової мети.

Президент Франції Еммануель Макрон наразі виключає відновлення угоди про вільну торгівлю між ЄС та США.

Міністр економіки та фінансів Франції Ерік Ломбард у п'ятницю заявив, що Європа та США повинні прагнути “справжньої угоди про вільну торгівлю”, але як довгострокової мети.

“Перш ніж прагнути угоди про вільну торгівлю зі США, наша перша вимога ‒ щоб вони зняли свої тарифи”, ‒ сказав французький чиновник на умовах анонімності.

Чиновник додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавлена в довгострокових пропозиціях, оскільки вона прагне домовленостей під час 90-денної паузи щодо основних тарифів, які вона запровадила проти світових торговельних партнерів на початку цього місяця.