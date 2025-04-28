Франція наразі виключає відновлення угоди про вільну торгівлю між ЄС та США
28 квітня 2025, 15:07
Фото: з вільного доступу
Міністр економіки та фінансів Франції Ерік Ломбард у п'ятницю заявив, що Європа та США повинні прагнути "справжньої угоди про вільну торгівлю", але як довгострокової мети.
Президент Франції Еммануель Макрон наразі виключає відновлення угоди про вільну торгівлю між ЄС та США.
Про це пише Politico.
Міністр економіки та фінансів Франції Ерік Ломбард у п'ятницю заявив, що Європа та США повинні прагнути “справжньої угоди про вільну торгівлю”, але як довгострокової мети.
“Перш ніж прагнути угоди про вільну торгівлю зі США, наша перша вимога ‒ щоб вони зняли свої тарифи”, ‒ сказав французький чиновник на умовах анонімності.
Чиновник додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавлена в довгострокових пропозиціях, оскільки вона прагне домовленостей під час 90-денної паузи щодо основних тарифів, які вона запровадила проти світових торговельних партнерів на початку цього місяця.
Коментарі Ломбарда стали несподіванкою, особливо враховуючи, що Франція відіграла ключову роль у знищенні Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (TTIP) — запропонованої торговельної угоди, яка обговорювалася між 2013 і 2016 роками, але так і не була узгоджена.
У неділю чиновник Міністерства економіки Франції заявив, що міністр не намагається відродити цю угоду, а лише скасувати тарифи на промислові товари, варіант, який Брюссель вже запропонував. Він наголосив, що можлива угода не повинна поширюватися на сільськогосподарську продукцію.
Як нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц, так і його наступник Фрідріх Мерц підтримали ідею нової торговельної угоди між ЄС і США, хоча підтримка цього в Європі є у кращому випадку слабкою.