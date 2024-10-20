Франція оплачує САУ Caesar для України грошима, які отримані від заморожених російських активів

Лише наприкінці 2024 року Франція використала 300 мільйонів євро.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж для закупівлі військової техніки та зброї для України використовує гроші, отримані як відсотки від заморожених активів рф.

Про це він розказав в інтерв'ю La Tribune dimanche.

"Лише наприкінці 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро. На ці кошти було замовлено 12 нових гармат Caesar для постачання в Україну, а також 155-мм снаряди, ракети Aster, керовані бомби AASM, вогневі точки та ракети Mistral", — сказав Лекорню.

Крім того, міністр сподівається, що інші країни Європи візьмуть приклад з Франції і також запровадять проекти навчання бійців ЗСУ. Наразі на їхніх полігонах перебуває 2 тисячі українців.

"Я сподіваюся на це і працюю над цим. Нам потрібно мати можливість навчати солдатів, які поповнять цю бригаду — Анна Київська. Крім того, Україні необхідно створити понад десяток нових бригад — колосальне завдання! Ми прагнемо забезпечити їм найкращі військові характеристики, як з погляду доктрини, так і з погляду обладнання", — підсумував чиновник.