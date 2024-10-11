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Франція передасть Україні у 2025 році від до 20 літаків Mirage 2000 –Avionslegendaires

11 жовтня 2024, 11:55
Франція передасть Україні у 2025 році від до 20 літаків Mirage 2000 –Avionslegendaires
Фото: з вільного доступу
путін критично оцінює передачу бойових літаків Україні від європейських країн, що перешкоджає його планам у війні проти України.
8 жовтня 2024 року, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню офіційно заявив, що на початку наступного року Франція передасть Україні винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Наразі ці літаки проходять модернізацію, щоб відповідати стандартам Повітряно-космічних сил Франції. Кількість літаків, які будуть передані, поки що не уточнюється.
 
Про це пише Avionslegendaires.
 
Це оголошення Лекорню зробив під час урочистостей на авіабазі Сен-Дізьє 113, присвячених 60-й річниці першої ядерної місії Стратегічних повітряних сил. Новина про постачання бойових літаків Україні, без сумніву, викликала негативну реакцію в кремлі. путін критично оцінює передачу бойових літаків Україні від європейських країн, що перешкоджає його планам у війні проти України.
 
Згідно з різними джерелами, Франція передасть від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F у 2025 році. Лекорню повідомив, що перші поставки плануються в першому кварталі наступного року, з січня по березень. До цього часу французькі фахівці проведуть підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Чи будуть серед переданих літаків двомісні Mirage 2000B, поки що не відомо. Проте можна сказати, що Mirage 2000-5F стане багатоцільовим бойовим літаком для Повітряних Сил України, а літаки будуть перефарбовані в українські кольори. Однією з головних модифікацій стане можливість використання крилатих ракет SCALP-EG, які вже є на озброєнні в Україні.
 
Наступного року Україна отримає важливу нову зброю для боротьби з російськими загарбниками. Це позитивна новина для України і свідчить про міцні дипломатичні відносини між Києвом і Парижем.
війна в Україніросія окупантиФранція

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