путін критично оцінює передачу бойових літаків Україні від європейських країн, що перешкоджає його планам у війні проти України.

8 жовтня 2024 року, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню офіційно заявив, що на початку наступного року Франція передасть Україні винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Наразі ці літаки проходять модернізацію, щоб відповідати стандартам Повітряно-космічних сил Франції. Кількість літаків, які будуть передані, поки що не уточнюється.

Про це пише Avionslegendaires.

Це оголошення Лекорню зробив під час урочистостей на авіабазі Сен-Дізьє 113, присвячених 60-й річниці першої ядерної місії Стратегічних повітряних сил. Новина про постачання бойових літаків Україні, без сумніву, викликала негативну реакцію в кремлі. путін критично оцінює передачу бойових літаків Україні від європейських країн, що перешкоджає його планам у війні проти України.

Згідно з різними джерелами, Франція передасть від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F у 2025 році. Лекорню повідомив, що перші поставки плануються в першому кварталі наступного року, з січня по березень. До цього часу французькі фахівці проведуть підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Чи будуть серед переданих літаків двомісні Mirage 2000B, поки що не відомо. Проте можна сказати, що Mirage 2000-5F стане багатоцільовим бойовим літаком для Повітряних Сил України, а літаки будуть перефарбовані в українські кольори. Однією з головних модифікацій стане можливість використання крилатих ракет SCALP-EG, які вже є на озброєнні в Україні.

Наступного року Україна отримає важливу нову зброю для боротьби з російськими загарбниками. Це позитивна новина для України і свідчить про міцні дипломатичні відносини між Києвом і Парижем.