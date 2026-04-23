Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція пропонує Греції віддати Україні всі свої винищувачі Mirage в обмін на новіші Rafale – ЗМІ

23 квітня 2026, 15:55
Франція пропонує Греції віддати Україні всі свої винищувачі Mirage в обмін на новіші Rafale – ЗМІ
Mirage буцімто можуть передати Україні.
Під час свого візиту до Греції президент Франції Емманюель Макрон запропонує обміняти всіх 43 грецьких винищувачі Mirage на таку саму кількість літаків Rafale за нижчою ціною.
 
Про це пише грецьке видання Estia, що спеціалізується на обороні й зовнішній політиці, яке цитує Parisien.
 
Estia посилається на пропозицію від компанії Dassault Aviation – виробника Rafale, яку Макрон і збирається представити в Греції під час візиту 24 та 25 квітня.
 
Ця пропозиція передбачає можливість для Греції обміняти свій парк із 43 літаків Mirage – зокрема 24 Mirage 2000-5 та 19 старіших версій Mirage 2000 EGM/BGM – разом із запасними частинами. Однак, ймовірно, не всі винищувачі будуть у робочому стані, оскільки старіші версії вже зняли з експлуатації.
 
Натомість, французька сторона запропонує поставити "аналогічну кількість" винищувачів Rafale за зниженою ціною. Це дозволить грецькому 114 винищувальному авіакрилу повністю оснастити дві ескадрильї 36 літаками Rafale.

 

війна в Українівинищувачіросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється