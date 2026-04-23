Франція пропонує Греції віддати Україні всі свої винищувачі Mirage в обмін на новіші Rafale – ЗМІ

Mirage буцімто можуть передати Україні.

Під час свого візиту до Греції президент Франції Емманюель Макрон запропонує обміняти всіх 43 грецьких винищувачі Mirage на таку саму кількість літаків Rafale за нижчою ціною.

Про це пише грецьке видання Estia, що спеціалізується на обороні й зовнішній політиці, яке цитує Parisien.

Estia посилається на пропозицію від компанії Dassault Aviation – виробника Rafale, яку Макрон і збирається представити в Греції під час візиту 24 та 25 квітня.

Ця пропозиція передбачає можливість для Греції обміняти свій парк із 43 літаків Mirage – зокрема 24 Mirage 2000-5 та 19 старіших версій Mirage 2000 EGM/BGM – разом із запасними частинами. Однак, ймовірно, не всі винищувачі будуть у робочому стані, оскільки старіші версії вже зняли з експлуатації.