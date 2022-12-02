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Франція спрощує правила для мандрівників: тести більше не потрібні

Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при від'їзді більше не буде потрібно ніяких тестів
Франція спрощує правила для мандрівників. Від них більше не вимагатимуть тести на коронавірус.
Франція спрощує правила для мандрівників: тести більше не потрібні Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
 
Уряд Франції спрощує перевірки для вакцинованих мандрівників, які прибувають до Франції.
 
"Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при від'їзді більше не буде потрібно ніяких тестів",- йдеться в прес-релізі прем'єр-міністра Жана Касекс.
 
Нагадаємо, що своїм межі для мандрівників відкриває Туніс. Від них більше не вимагатимуть проходження карантину і тести на коронавірус.
 
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12 02 2022 12:32
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