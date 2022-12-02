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Франція спрощує правила для мандрівників: тести більше не потрібні
Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при від'їзді більше не буде потрібно ніяких тестів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Уряд Франції спрощує перевірки для вакцинованих мандрівників, які прибувають до Франції.
"Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при від'їзді більше не буде потрібно ніяких тестів",- йдеться в прес-релізі прем'єр-міністра Жана Касекс.
Нагадаємо, що своїм межі для мандрівників відкриває Туніс. Від них більше не вимагатимуть проходження карантину і тести на коронавірус.
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12 02 2022 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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