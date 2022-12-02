Франція спрощує правила для мандрівників: тести більше не потрібні Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при від'їзді більше не буде потрібно ніяких тестів

Франція спрощує правила для мандрівників. Від них більше не вимагатимуть тести на коронавірус.

Фото: з вільного доступу

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