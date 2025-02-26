Франція та інші країни ЄС готові відправити війська після перемир'я в Україні – міністр

Ерік Ломбард наголосив, що Франція разом з Британією та іншими країнами готові зробити свій внесок у мир в Україні

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська, щоб гарантувати перемир'я в Україні.

Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард в коментарі для Bloomberg.

"Ми хочемо припинення вогню в Україні. Гадаю, всі сторони все більше прагнуть цього. Це одне з питань, які ми обговорювали у Вашингтоні. Я вважаю, що ми досягли прогресу. Ми просунулись, бо мені здається з Трампом ми порозумілись. Ми хочемо припинення вогню. Ми хочемо, щоб це гарантували європейські країни за підтримки США", - наголосив він.

За словами Ломбарда, президент США Дональд Трамп запевнив, що погодиться на це.

"Звісно, попереду довгий шлях, бо це мають обговорити Зеленський і путін, але Європа та Америка можуть допомогти", - зауважив міністр.

Політик додав, що наразі щодо України ведуться технічні обговорення.

"Є згода, що для гарантії перемир'я потрібні європейські війська в Україні. Велика Британія, Німеччина та Франція вже готові це зробити. Інші країни ЄС також зроблять свій внесок. Війська прибудуть після перемир'я, аби гарантувати його дотримання", - зазначив Ломбард.