Франція та Нідерланди пропонують ЄС санкції проти фінустанов, що працюють з росією – Reuters

Ініціативу обговорять у середу в рамках перемовин щодо 14-го пакету обмежень.

Дві країни Європейського Союзу пропонують блоку запровадити санкції проти всіх фінансових установ світу, які тим чи іншим способом сприяють отриманню російськими військовими товарів або технологій подвійного призначення.

Про це пише агенція Reuters з посиланням на власні джерела.

Ініціаторами цих обмежень виступають Франція та Нідерланди. Нові санкції мають спонукати фінустанови Близького Сходу, Туреччини та навіть Китаю не співпрацювати з росією, щоб не втратити ринки Європейського Союзу.

Спільну французько-нідерландську пропозицію розглянуть у середу на засіданні послів держав ЄС при обговоренні 14-го пакету санкцій. Очікується, що Єврокомісія скоординує позицію з цього питання зі Сполученими Штатами, щоб зробити санкції ще більш дієвими.

Проте в інціативи можуть бути опоненти. Заблокувати рішення здатна як прихильна до москви Угорщина, так і Німеччина, яка не хоче псувати тісні торговельні зв'язки із Китаєм.