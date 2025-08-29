Франція та Німеччина готують вторинні санкції проти рф через слабку дипломатію США

Франція та Німеччина домовилися активізувати співпрацю в межах Європейського Союзу та з партнерами по Групі семи.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон закликали до вторинних санкцій, спрямованих на підрив воєнної машини росії, посилюючи тиск на москву на тлі згасання мирних зусиль Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Щоб обмежити можливості москви отримувати кошти від продажу нафти, дві найбільші економіки Європи наполягатимуть на заходах проти «компаній з третіх країн, які підтримують війну росії», згідно зі спільною заявою в п’ятницю після зустрічі членів урядів Німеччини та Франції.

Ініціатива розширення санкцій з’явилася на тлі того, що європейські лідери втрачають терпіння через небажання президента США відкрито протистояти владіміру путіну у його війні проти України. Для союзників України є надія, що цей крок може підштовхнути Трампа виконати свої погрози розширити санкції проти кремля.

Останній двотижневий термін, поставлений Трампом, добігає кінця, при цьому майже немає відчутного прогресу у досягненні мирної угоди. Натомість кремль цього тижня здійснив одну з найпотужніших атак дронами і ракетами за рік, влучивши у житлові будинки й убивши щонайменше чотирьох дітей.

Хоча Європа прагне чинити тиск на російського лідера, їй потрібна підтримка США, особливо у впровадженні санкцій, щоб забезпечити кроки путіна до завершення війни, сказав європейський чиновник, знайомий із ситуацією, який попросив не називати його імені, оскільки переговори є конфіденційними.

ЄС почав готувати вторинні санкції, спрямовані на енергетичний сектор росії. Заходи мають на меті запобігти допомозі третіх країн Кремлю в обході чинних обмежень блоку. Також плануються інші кроки щодо нафтогазового та фінансового секторів росії.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над 19-м пакетом санкцій проти російської федерації. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги.