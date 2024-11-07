Франція та Німеччина закликають Європу об’єднатися у відповідь на перемогу Трампа на виборах

Макрон заявив, що Берлін і Париж працюватимуть над створенням єдиної, сильнішої Європи в "новому контексті".

Європейський Союз повинен бути єдиним і тісно координувати свої дії у зв'язку з перемогою Дональда Трампа на виборах та його поверненням до Білого дому, заявили сьогодні лідери двох найбільших держав ЄС — Німеччини та Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц привітали Трампа з перемогою на виборах, але також підкреслили виклики, пов'язані з його протекціоністською торговельною політикою "Америка понад усе" та ізоляціоністською риторикою.

Про це повідомляє Reuters.

"Європейський Союз повинен стояти поруч і діяти єдиним фронтом", — сказав Шольц журналістам, додавши, що він і Макрон тісно координують свої дії з іншими главами держав і урядів ЄС.

Досягнення європейської єдності буде непростим завданням, не в останню чергу тому, що протягом останніх років Париж і Берлін дедалі більше розходяться у поглядах на різні питання — від того, як фінансувати витрати на оборону, до торгівлі й, зокрема, тарифів на китайські електромобілі.