Франція: у другий тур виборів з Макроном вийде Земмур, а не Ле Пен - опитування
Про це свідчать результати нового опитування для газети Le Monde, повідомляє "Європейська правда".
Земмур, якого у Франції називають прихильником ультраправих поглядів, може отримати 16-16,5% голосів у першому турі проти 15-16% у Ле Пен. Земмур офіційно ще не оголошував намірів балотуватися, але, як очікується, візьме участь у виборах.
Чинний президент Еммануель Макрон лідирує в опитуванні та у першому турі йому прогнозують 24-28% голосів.
В даному опитуванні не ставили питання про переможця другого туру, але інші опитування прогнозували Макрона як ймовірного остаточного переможця. Опитування було проведено 7-10 жовтня серед 16 000 людей.
Земмур має кілька обвинувальних вироків за висловлювання расистського характеру з розпалюванням ворожнечі. Він вважає, що Франція скочується до громадянської війни через імміграцію та велику кількість мусульман.
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