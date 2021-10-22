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Франція: у другий тур виборів з Макроном вийде Земмур, а не Ле Пен - опитування

Земмур, якого у Франції називають прихильником ультраправих поглядів, може отримати 16-16,5% голосів у першому турі проти 15-16% у Ле Пен
Журналіст та експерт Ерік Земмур має більші шанси вийти до другого туру президентських виборів у Франції, ніж лідерка ультраправих Марін Ле Пен.
Франція: у другий тур виборів з Макроном вийде Земмур, а не Ле Пен - опитування Фото: з вільного доступу

Про це свідчать результати нового опитування для газети Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Земмур, якого у Франції називають прихильником ультраправих поглядів, може отримати 16-16,5% голосів у першому турі проти 15-16% у Ле Пен. Земмур офіційно ще не оголошував намірів балотуватися, але, як очікується, візьме участь у виборах.

Чинний президент Еммануель Макрон лідирує в опитуванні та у першому турі йому прогнозують 24-28% голосів.

В даному опитуванні не ставили питання про переможця другого туру, але інші опитування прогнозували Макрона як ймовірного остаточного переможця. Опитування було проведено 7-10 жовтня серед 16 000 людей.

Земмур має кілька обвинувальних вироків за висловлювання расистського характеру з розпалюванням ворожнечі. Він вважає, що Франція скочується до громадянської війни через імміграцію та велику кількість мусульман.

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22 10 2021 14:06
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