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Франція вважає, що будь-яка мирна угода щодо України має враховувати її територіальну цілісність

23 квітня 2025, 17:57
Франція вважає, що будь-яка мирна угода щодо України має враховувати її територіальну цілісність
Фото: з вільних джерел
"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", — зазначили у президента Макрона.
Будь-яка мирна угода для завершення війни росії проти України повинна включати збереження територіальної цілісності України.
 
Про це заявили в офісі президента Франції Еммануеля Макрона, передає The Guardian з посиланням на AFP.
 
"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", — зазначили у Макрона.
 
Заява з’явилася після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що Україна і рф "повинні будуть відмовитися від частини територій, якими зараз володіють".
 
Нгадаємо, що 23 квітня у Лондоні почалася зустріч міністрів оборони і закордонних справ України та Британії. 
 
Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здаватися.
Франціявійна в Україніросія окупанти

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