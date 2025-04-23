Франція вважає, що будь-яка мирна угода щодо України має враховувати її територіальну цілісність

Будь-яка мирна угода для завершення війни росії проти України повинна включати збереження територіальної цілісності України.

"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", — зазначили у Макрона.

Заява з’явилася після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що Україна і рф "повинні будуть відмовитися від частини територій, якими зараз володіють".