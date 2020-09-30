Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Франція заборонятиме експлуатацію диких тварин у цирках і розмноження дельфінів у морських парках

Нововведення не стосуватимуться зоопарків
Франція працюватиме над покращенням становища диких тварин. У країні поступово заборонятимуть використання диких тварин у подорожніх цирках, а також розмноження дельфінів і косаток у морських парках та вирощування норок для хутра.
Франція заборонятиме експлуатацію диких тварин у цирках і розмноження дельфінів у морських парках Зустріч з дельфіном. Фотограф: George Karbus Спортсменка: Katerina Hamsikova Місце: Лехінч, Ірландія Зустріч Катерини та дикого дельфіна під час вільного дайвінгу в Ірландії.

Захисники прав тварин називають цей крок «історичною перемогою». Водночас точних термінів змін міністерство екології ще не оголосило. Обіцяють, що заборони будуть чинні в найближчі роки, повідомляє "Громадське" з посиланням BBC.

Що пропонують?

До мандрівних цирків заборонять допускати ведмедів, тигрів, левів, слонів та інших тварин. Нововведення не стосуватимуться зоопарків.

Уряд планує виділити 8 млн євро для допомоги циркам і морським паркам у період адаптації до нових правил. Перехідний період триватиме декілька років.

Трьом морським паркам Франції уже незабаром заборонять розмножувати дельфінів і косаток. Нові морські парки будувати не можна.

Наразі уряд розглядає можливість створення притулків для тварин, які були в неволі. Міністерство екології обіцяє не відпускати на волю тварин, адже вони можуть бути не пристосовані до такого життя, а вирішувати долю кожної тварини індивідуально.

Раніше у Парижі вже заборонили пересувні цирки з дикими тваринами. Виняток зробили лише для Bouglione, який має власне приміщення в Парижі. Але навіть там заявили, що планують відмовитися від диких тварин у виступах.

Нагадаємо, що раніше Мінкульт планував заборонити використання тварин у цирках.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2020 16:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Туризм - найбільший роботодавець і платник податків у Львові

Туризм - найбільший роботодавець і платник податків у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.