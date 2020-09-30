Франція заборонятиме експлуатацію диких тварин у цирках і розмноження дельфінів у морських парках
Захисники прав тварин називають цей крок «історичною перемогою». Водночас точних термінів змін міністерство екології ще не оголосило. Обіцяють, що заборони будуть чинні в найближчі роки, повідомляє "Громадське" з посиланням BBC.
Що пропонують?
До мандрівних цирків заборонять допускати ведмедів, тигрів, левів, слонів та інших тварин. Нововведення не стосуватимуться зоопарків.
Уряд планує виділити 8 млн євро для допомоги циркам і морським паркам у період адаптації до нових правил. Перехідний період триватиме декілька років.
Трьом морським паркам Франції уже незабаром заборонять розмножувати дельфінів і косаток. Нові морські парки будувати не можна.
Наразі уряд розглядає можливість створення притулків для тварин, які були в неволі. Міністерство екології обіцяє не відпускати на волю тварин, адже вони можуть бути не пристосовані до такого життя, а вирішувати долю кожної тварини індивідуально.
Раніше у Парижі вже заборонили пересувні цирки з дикими тваринами. Виняток зробили лише для Bouglione, який має власне приміщення в Парижі. Але навіть там заявили, що планують відмовитися від диких тварин у виступах.
Нагадаємо, що раніше Мінкульт планував заборонити використання тварин у цирках.
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