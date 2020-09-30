Франція заборонятиме експлуатацію диких тварин у цирках і розмноження дельфінів у морських парках

Франція працюватиме над покращенням становища диких тварин. У країні поступово заборонятимуть використання диких тварин у подорожніх цирках, а також розмноження дельфінів і косаток у морських парках та вирощування норок для хутра.

Зустріч з дельфіном. Фотограф: George Karbus Спортсменка: Katerina Hamsikova Місце: Лехінч, Ірландія Зустріч Катерини та дикого дельфіна під час вільного дайвінгу в Ірландії.

Захисники прав тварин називають цей крок «історичною перемогою». Водночас точних термінів змін міністерство екології ще не оголосило. Обіцяють, що заборони будуть чинні в найближчі роки, повідомляє "Громадське" з посиланням BBC.

Що пропонують?

До мандрівних цирків заборонять допускати ведмедів, тигрів, левів, слонів та інших тварин. Нововведення не стосуватимуться зоопарків.

Уряд планує виділити 8 млн євро для допомоги циркам і морським паркам у період адаптації до нових правил. Перехідний період триватиме декілька років.

Трьом морським паркам Франції уже незабаром заборонять розмножувати дельфінів і косаток. Нові морські парки будувати не можна.

Наразі уряд розглядає можливість створення притулків для тварин, які були в неволі. Міністерство екології обіцяє не відпускати на волю тварин, адже вони можуть бути не пристосовані до такого життя, а вирішувати долю кожної тварини індивідуально.