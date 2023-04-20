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Франція закликала ЄС зібрати докази і покарати винних в депортації українських дітей

20 квітня 2023, 13:09
Франція закликала ЄС зібрати докази і покарати винних в депортації українських дітей
Фото: з вільних джерел
Верхня палата парламенту Франції закликала інституції та країни Євросоюзу зібрати докази насильницького вивезення українських дітей до росії.

І накласти санкції на російських чиновників, причетних до цих злочинів.

Про це повідомляє Euractiv.

"Резолюція засуджує депортацію українських дітей російською федерацією» і дії російського режиму, який «в адміністративному порядку і масово здійснює натуралізацію, зміну імен та встановлення родинних зв'язків дітей, переміщених на його територію", йдеться на сайті. 

Французький сенатор та ініціатор резолюції Андре Гаттолен сказав, що він виступив з цією ініціативою ще влітку минулого року, аби пролити світло на злочини росії, які на той час були далеко поза увагою.

З того часу Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента росії володимира путіна і його уповноваженої з прав дитини марії льової-бєлової, яка організовує масові депортації українських дітей до рф.

Андре Гаттолен  сподівається, що позиція Сенату посилить спільну ініціативу, яку оголосила Єврокомісія і Польща в лютому. 

Головною метою є збір доказів, пошук дітей та притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за ці злочини.

Французький сенатор сподівається, що будуть розширені санкції проти осіб, відповідальних за викрадення дітей. Перша хвиля санкцій щодо цього питання вже міститься в 10-му пакеті санкцій ЄС, ухваленому наприкінці лютого.

"Мета резолюції також полягає в тому, щоб попросити Європейський Союз і країни-члени якомога більше сприяти збору інформації та розвідданих. Ми можемо ідентифікувати потоки населення до росії за допомогою супутникових знімків, перевірити Інтернет чи телефонне з’єднання", – підкреслив сенатор. Він додви, що необхідно приступити до точної ідентифікації кожної дитини, яка, ймовірно, була примусово перевезена до росії. 

Очікується, що нижня палата французького парламенту, Національні збори, послідує прикладу Сенату в найближчі тижні або місяці.

Гаттолен надіслав текст своєї резолюції англійською та французькою мовами колегам з інших палат парламентів у Європі, сподіваючись, що ініціатива пошириться.

Франціядітидепортаціясенат

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