Франція зменшить військову допомогу Україні з €3 млрд до €2 млрд – Лекорню

Причина - дефіцит бюджету.

Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на 2 млрд євро, а не 3 млрд, як це було обіцяно раніше.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Politico.

"На початку 2024 року було ухвалено політичне рішення, що ця допомога може сягнути EUR3 млрд. У реальності ми перевищимо EUR2 млрд, але не досягнемо EUR3 млрд", - сказав Лекорню.

Він пояснив, що причина - дефіцит бюджету.