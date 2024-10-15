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Франція зменшить військову допомогу Україні з €3 млрд до €2 млрд – Лекорню

15 жовтня 2024, 19:35
Франція зменшить військову допомогу Україні з €3 млрд до €2 млрд – Лекорню
Фото: з вільного доступу
Причина - дефіцит бюджету.
Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на 2 млрд євро, а не 3 млрд, як це було обіцяно раніше. 
 
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Politico.
 
"На початку 2024 року було ухвалено політичне рішення, що ця допомога може сягнути EUR3 млрд. У реальності ми перевищимо EUR2 млрд, але не досягнемо EUR3 млрд", - сказав Лекорню.
 
Він пояснив, що причина - дефіцит бюджету.
 
Однак, як пише Politico, Франція була змушена скоротити видатки на допомогу Україні, оскільки дефіцит бюджету за 2024 рік може становити близько 6% ВВП країни.
 
Загалом Париж надав Києву військову допомогу на суму 1,7 млрд євро 2022 року і 2,1 млрд євро 2023 року.

 

війна в Україніросія окупантиФранціяпідтримка України

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