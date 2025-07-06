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Франція звинувачує Китай у дискредитації літаків Rafale після боїв в Індії та Пакистані

06 липня 2025, 17:49
Франція звинувачує Китай у дискредитації літаків Rafale після боїв в Індії та Пакистані
Фото: з вільного доступу
Підставою для цієї інформаційної атаки стали заяви Пакистану про збиття п’яти індійських літаків, зокрема трьох Rafale, що викликало сумніви у потенційних покупців французьких винищувачів.
Французька розвідка заявила, що Китай розгорнув свої посольства для організації масштабної кампанії з дискредитації винищувачів Rafale після їхньої участі у бойових діях між Індією та Пакистаном у травні. 
 
Про це пише AP.
 
За даними розвідки, військові аташе в китайських посольствах активно переконували країни, які вже замовили Rafale, відмовитися від подальших закупівель, просуваючи натомість китайську військову техніку.
 
Висновки французької розвідки свідчать, що військові аташе в китайських посольствах очолили кампанію з підриву продажів Rafale, намагаючись переконати країни, які вже замовили французькі винищувачі не купувати їх більше.
 
Чотири дні зіткнень між Індією та Пакистаном у травні стали найсерйознішим протистоянням за останні роки між двома сусідами, що володіють ядерною зброєю, і включали повітряні бої, в яких брали участь десятки літаків обох сторін. 
 
З того часу військові та дослідники намагаються з'ясувати, як китайська військова техніка Пакистану, зокрема військові літаки та ракети повітряного бою, протистояла зброї, яку Індія використовувала в повітряних ударах по цілях, зокрема винищувачах Rafale французького виробництва.
 
Пакистан заявив, що його військово-повітряні сили збили п'ять індійських літаків під час боїв, у тому числі три Rafale. Французькі офіційні особи заявляють, що це викликало питання про ефективність літаків з боку країн, які придбали винищувачі у французького виробника Dassault Aviation.
 
Індія визнала втрати літаків, але не назвала їх кількість. Голова французьких ВПС Жером Беланже заявив, що бачив докази, які вказують лише на три втрати Індії – Rafale, російський "Сухой" і Mirage 2000, який є літаком попереднього покоління французького виробництва. 
 
Це була перша відома бойова втрата Rafale, який Франція продала восьми країнам.
 
"Звичайно, всі країни, які придбали Rafale, поставили собі питання", – сказав Беланже.
 
Французькі посадовці борються за захист репутації літака, відкидаючи те, що вони називають узгодженою кампанією дискредитації Rafale та дезінформації в Інтернеті з боку Пакистану та Китаю.
 
Вони стверджують, що кампанія включала вірусні публікації в соціальних мережах, маніпульовані зображення, що нібито показують уламки Rafale, контент, створений за допомогою штучного інтелекту, та зображення з відеоігор, що імітують бойові дії. 
 
За даними французьких дослідників, які спеціалізуються на дезінформації в Інтернеті, понад 1000 нових акаунтів у соціальних мережах, створених під час спалаху конфлікту між Індією та Пакистаном, також поширювали інформацію про технологічну перевагу Китаю.
 
Французькі військові посадовці заявляють, що не змогли встановити прямий зв'язок між онлайн-критикою Rafale і китайським урядом.
 
За оцінками розвідки, китайські посадовці лобіювали потенційних клієнтів, щоб ті відмовилися від французьких літаків
 
Але французька розвідка заявила, що аташе з питань оборони китайського посольства повторили ту саму версію на зустрічах з представниками служб безпеки та оборони інших країн, стверджуючи, що літаки Rafale індійських ВПС мають низькі характеристики, і рекламуючи китайську зброю.
 
За даними розвідки, аташе з питань оборони зосередили свої лобістські зусилля на країнах, які вже замовили Rafale, та інших потенційних покупцях, які розглядають можливість придбання. 
 
Розвідники стверджують: французькі посадовці дізналися про ці зустрічі від країн, до яких звернулися китайські представники.

 

ФранціяПакистанІндія

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