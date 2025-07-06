Франція звинувачує Китай у дискредитації літаків Rafale після боїв в Індії та Пакистані

Французька розвідка заявила, що Китай розгорнув свої посольства для організації масштабної кампанії з дискредитації винищувачів Rafale після їхньої участі у бойових діях між Індією та Пакистаном у травні.

За даними розвідки, військові аташе в китайських посольствах активно переконували країни, які вже замовили Rafale, відмовитися від подальших закупівель, просуваючи натомість китайську військову техніку.

Висновки французької розвідки свідчать, що військові аташе в китайських посольствах очолили кампанію з підриву продажів Rafale, намагаючись переконати країни, які вже замовили французькі винищувачі не купувати їх більше.

Чотири дні зіткнень між Індією та Пакистаном у травні стали найсерйознішим протистоянням за останні роки між двома сусідами, що володіють ядерною зброєю, і включали повітряні бої, в яких брали участь десятки літаків обох сторін.

З того часу військові та дослідники намагаються з'ясувати, як китайська військова техніка Пакистану, зокрема військові літаки та ракети повітряного бою, протистояла зброї, яку Індія використовувала в повітряних ударах по цілях, зокрема винищувачах Rafale французького виробництва.

Пакистан заявив, що його військово-повітряні сили збили п'ять індійських літаків під час боїв, у тому числі три Rafale. Французькі офіційні особи заявляють, що це викликало питання про ефективність літаків з боку країн, які придбали винищувачі у французького виробника Dassault Aviation.

Індія визнала втрати літаків, але не назвала їх кількість. Голова французьких ВПС Жером Беланже заявив, що бачив докази, які вказують лише на три втрати Індії – Rafale, російський "Сухой" і Mirage 2000, який є літаком попереднього покоління французького виробництва.

Це була перша відома бойова втрата Rafale, який Франція продала восьми країнам.

"Звичайно, всі країни, які придбали Rafale, поставили собі питання", – сказав Беланже.

Французькі посадовці борються за захист репутації літака, відкидаючи те, що вони називають узгодженою кампанією дискредитації Rafale та дезінформації в Інтернеті з боку Пакистану та Китаю.

Вони стверджують, що кампанія включала вірусні публікації в соціальних мережах, маніпульовані зображення, що нібито показують уламки Rafale, контент, створений за допомогою штучного інтелекту, та зображення з відеоігор, що імітують бойові дії.

За даними французьких дослідників, які спеціалізуються на дезінформації в Інтернеті, понад 1000 нових акаунтів у соціальних мережах, створених під час спалаху конфлікту між Індією та Пакистаном, також поширювали інформацію про технологічну перевагу Китаю.

Французькі військові посадовці заявляють, що не змогли встановити прямий зв'язок між онлайн-критикою Rafale і китайським урядом.

За оцінками розвідки, китайські посадовці лобіювали потенційних клієнтів, щоб ті відмовилися від французьких літаків

Але французька розвідка заявила, що аташе з питань оборони китайського посольства повторили ту саму версію на зустрічах з представниками служб безпеки та оборони інших країн, стверджуючи, що літаки Rafale індійських ВПС мають низькі характеристики, і рекламуючи китайську зброю.

За даними розвідки, аташе з питань оборони зосередили свої лобістські зусилля на країнах, які вже замовили Rafale, та інших потенційних покупцях, які розглядають можливість придбання.

Розвідники стверджують: французькі посадовці дізналися про ці зустрічі від країн, до яких звернулися китайські представники.