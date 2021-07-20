Французька компанія вперше продала штучне серце. Воно призначене для пацієнтів, які очікують на операцію

Французька компанія Carmat повідомила про перший комерційний продаж штучного серця. Його отримав пацієнт з Італії.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє "Громадське".

Пацієнт у Неаполі отримав імплант в очікуванні донорського органу. Операція коштувала понад 150 тисяч євро, її вартість оплатила регіональна система охорони здоров'я. Національна система Італії не покриватиме таке лікування, поки його не використовуватимуть декілька років.

У Carmat перший продаж із моменту створення компанії у 2008 році називають "новою віхою у розвитку". Раніше вчені імплантували штучні серця лише у межах клінічних випробувань. Зокрема цьогоріч пацієнт зі США вперше отримав імплант від Carmat у межах дослідження.

Європейський регулятор видав Carmat першу ліцензію на продаж штучного серця у грудні 2020-го. Наразі компанія веде перемовини з Німеччиною, Італією та ще однією країною ЄС для продажу імплантів.

Зокрема у Німеччині вже у п'ятьох лікарнях аналізують дані пацієнтів, які очікують на донора, і яким можна зробити пересадку штучного серця. До кінця року Carmat хоче продати свою розробку щонайменше у 10 німецьких лікарень.

Очікується, що до 2030 року штучне серце може приносити компанії 700 мільйонів доларів щорічно.

Як працює таке серце?

Система штучного серця, створена Carmat, складається з 3 частин: імплантованого протеза, кабелю, що з'єднує протез із зовнішніми компонентами та консолі медичної допомоги.

За допомогою зовнішньої частини апарату медики можуть керувати протезом та стежити за його роботою. Консоль важить трохи менш як 5 кілограмів та може автономно працювати до 4 годин.

Внутрішній протез складається з чотирьох клапанів, що забезпечують кровотік, двох шлуночків, кожен з яких розділений мембраною на дві менші порожнини, та двох мікронасосів.

Фото: Carmat

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