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ПОЛІТИКА

Французька партія та її підозрілий зв'язок із росією. Політики звернулися до прокуратури Парижа

15 січня 2024, 19:24
Французька партія та її підозрілий зв'язок із росією. Політики звернулися до прокуратури Парижа
Фото: з вільного доступу
Йдеться про контакти з розвідкою іноземної держави, передачу інформації іноземній державі, корупцію та зловживання довірою.

Ультраправу партію "Національне об'єднання" та її одного з лідерів Марін Ле Пен підозрюють у зв'язках із росією.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що "Радикальна ліва партія" зв'язалася з прокурором Парижа щодо ймовірних зв'язків "Національного об'єднання" з рф і можливих дій із "розвідкою іноземної держави", а також "корупції" відповідно до статті 40 Кримінального кодексу Франції.

На підставі кількох журналістських розслідувань, зокрема останнього з Washington Post від 30 грудня 2023 року, Радикальна ліва партія вважає, що "Національне об'єднання", а також його лідери винні в низці злочинів і правопорушень.

Йдеться про контакти з розвідкою іноземної держави, передачу інформації іноземній державі, корупцію та зловживання довірою.

Законодавство Франції свідчить, що будь-який орган влади, будь-яка державна посадова особа або цивільний службовець, який під час виконання своїх функцій дізнається про злочин або правопорушення, зобов'язаний негайно повідомити про це обвинувача.

ЗМІ повідомляли, що партія "Національне об'єднання" зіграла вирішальну роль у стратегії, організованій оточенням російським диктатором путіним з метою дестабілізувати Європу.

Також вона могла намагатися підірвати підтримку України. Йдеться про велику підривну діяльність росії, що поєднує соціальні мережі та співробітництво крайніх правих партій, включно з "Національним об'єднанням".

"Принаймні з 2014 року, коли політична партія "Національний фронт" отримала перший кредит від структури, близької до путіна, ця партія та її керівники були корумповані в такий спосіб, що поширювали російську пропаганду, покликану посіяти хаос у Франції та Європі", - йдеться в заяві.

Політики вважають, що ці факти підривають національну безпеку та захист демократичних інститутів. Однак вони досі не стали предметом будь-якого відомого судового переслідування, хоча державна влада неодноразово наголошувала на тому, що дії "Національного об'єднання" були напряму пов'язані з у кремль.

Марін Ле Пен є однією з найвідоміших прихильниць зміцнення міжнародних відносин росії та Франції.

Партія під керівництвом Марін Ле Пен є єдиною у Франції, яка підтримала точку зору росії проти будь-якого втручання в сирійський конфлікт. Також вона неодноразово заявляла про підтримку дій рф в Україні, схвально відгукувалася на користь окупації Криму.

У 2022 році вона засудила вторгнення росії в Україну, але закликала "зайняти збалансовану позицію щодо України та формувати санкції так, щоб вони дали змогу досягти миру, а не руйнувати французьку економіку".

партія Франціярф тероризм

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