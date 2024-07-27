Французька влада не виключає іноземного сліду в організації диверсії на залізниці напередодні Олімпіади – Reuters

В МВС Франції обіцяють "досить швидко" виявити відповідальних за диверсію.

Влада Франції не виключає причетність іноземних держав до атаки, яка стала причиною призупинення руху поїздів на більшій частині території країни у день відкриття Олімпійських ігор.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє Reuters.

За його словами, наразі зарано говорити, чи ця диверсія відбулася зсередини, чи це був наказ з-за кордону.

"Ми виявили певну кількість факторів, які дають нам підстави вважати, що ми досить швидко дізнаємося, хто несе відповідальність", – сказав французький урядовець.