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Французька влада не виключає іноземного сліду в організації диверсії на залізниці напередодні Олімпіади – Reuters

27 липня 2024, 19:19
Французька влада не виключає іноземного сліду в організації диверсії на залізниці напередодні Олімпіади – Reuters
Фото: GETTY IMAGES
В МВС Франції обіцяють "досить швидко" виявити відповідальних за диверсію.
Влада Франції не виключає причетність іноземних держав до атаки, яка стала причиною призупинення руху поїздів на більшій частині території країни у день відкриття Олімпійських ігор.
 
Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє Reuters.
 
За його словами, наразі зарано говорити, чи ця диверсія відбулася зсередини, чи це був наказ з-за кордону.
 
"Ми виявили певну кількість факторів, які дають нам підстави вважати, що ми досить швидко дізнаємося, хто несе відповідальність", – сказав французький урядовець.
 
Нагадаємо, що у Франції перед відкриттям Олімпіади відбулися диверсії на залізниці. Французький оператор швидкісних поїздів SNCF призупинив рух на більшій частині території країни.
 
Пошкоджень зазнали кілька швидкісних гілки у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна гілки. Зокрема, атаки пошкодили інфраструктуру вздовж ліній, що з'єднують Париж з Ліллем на півночі, Бордо на заході і Страсбургом на сході. Ще одна атака на лінію Париж-Марсель була зірвана.

 

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