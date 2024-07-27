Французька влада не виключає іноземного сліду в організації диверсії на залізниці напередодні Олімпіади – Reuters
27 липня 2024, 19:19
Фото: GETTY IMAGES
В МВС Франції обіцяють "досить швидко" виявити відповідальних за диверсію.
Влада Франції не виключає причетність іноземних держав до атаки, яка стала причиною призупинення руху поїздів на більшій частині території країни у день відкриття Олімпійських ігор.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє Reuters.
За його словами, наразі зарано говорити, чи ця диверсія відбулася зсередини, чи це був наказ з-за кордону.
"Ми виявили певну кількість факторів, які дають нам підстави вважати, що ми досить швидко дізнаємося, хто несе відповідальність", – сказав французький урядовець.
Нагадаємо, що у Франції перед відкриттям Олімпіади відбулися диверсії на залізниці. Французький оператор швидкісних поїздів SNCF призупинив рух на більшій частині території країни.
Пошкоджень зазнали кілька швидкісних гілки у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна гілки. Зокрема, атаки пошкодили інфраструктуру вздовж ліній, що з'єднують Париж з Ліллем на півночі, Бордо на заході і Страсбургом на сході. Ще одна атака на лінію Париж-Марсель була зірвана.