Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Французькі фермери протестують проти торговельної угоди з Меркосур та масового знищення худоби

08 січня 2026, 19:21
Французькі фермери протестують проти торговельної угоди з Меркосур та масового знищення худоби
Фото: з вільного доступу
Протести відбуваються напередодні голосування щодо угоди, яке заплановане на 9 січня. Попри опір Франції, Єврокомісія має достатньо голосів для її схвалення.

Париж, 8 січня 2026 року – У центрі Парижа та на під’їздах до міста фермери заблокували дороги десятками тракторів на знак протесту проти торговельної угоди між ЄС і країнами Південної Америки, а також дій уряду щодо спалаху заразної вузликової хвороби худоби.

Акцію організував профспілковий союз Coordination Rurale. Попри заборону поліції на проведення мітингу в центрі, аграрії змогли дістатися набережної Сени та район Тріумфальної арки.

Фермери побоюються, що угода з блоком Меркосур (Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та асоційовані країни) призведе до напливу дешевої агропродукції з Південної Америки і вдарить по місцевих виробниках. Також мітингувальники виступають проти масового знищення худоби через спалах вузликової хвороби, закликаючи владу перейти до вакцинації тварин.

Протести відбуваються напередодні голосування щодо угоди, яке заплановане на 9 січня. Попри опір Франції, Єврокомісія має достатньо голосів для її схвалення.

Торгівельна угода передбачає створення ринку на 780 мільйонів споживачів, скасування мит на товари, зокрема автомобілі, і ширший доступ Європи до агросектора. Раніше фермери вже блокували дороги Брюсселя на знак протесту проти підписання угоди.

Щоб заручитися підтримкою країн ЄС, Комісія запропонувала виділити фермерам €45 млрд допомоги та знизити мита на деякі добрива.

Франціяпротести

Останні матеріали

Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється