Французькі фермери протестують проти торговельної угоди з Меркосур та масового знищення худоби

Париж, 8 січня 2026 року – У центрі Парижа та на під’їздах до міста фермери заблокували дороги десятками тракторів на знак протесту проти торговельної угоди між ЄС і країнами Південної Америки, а також дій уряду щодо спалаху заразної вузликової хвороби худоби.

Акцію організував профспілковий союз Coordination Rurale. Попри заборону поліції на проведення мітингу в центрі, аграрії змогли дістатися набережної Сени та район Тріумфальної арки.

Фермери побоюються, що угода з блоком Меркосур (Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та асоційовані країни) призведе до напливу дешевої агропродукції з Південної Америки і вдарить по місцевих виробниках. Також мітингувальники виступають проти масового знищення худоби через спалах вузликової хвороби, закликаючи владу перейти до вакцинації тварин.

Протести відбуваються напередодні голосування щодо угоди, яке заплановане на 9 січня. Попри опір Франції, Єврокомісія має достатньо голосів для її схвалення.

Торгівельна угода передбачає створення ринку на 780 мільйонів споживачів, скасування мит на товари, зокрема автомобілі, і ширший доступ Європи до агросектора. Раніше фермери вже блокували дороги Брюсселя на знак протесту проти підписання угоди.

Щоб заручитися підтримкою країн ЄС, Комісія запропонувала виділити фермерам €45 млрд допомоги та знизити мита на деякі добрива.