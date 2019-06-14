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Французькі мільярдери, які обіцяли мільйони на відновлення Нотр-Даму, ще не виділили ні цента

"Великі донори не заплатили. Ні цента, - сказав Андре Фіно"
Французькі мільярдери, які публічно пообіцяли великі пожертви на загальну суму в сотні мільйонів, щоб відновити постраждалий у пожежі Нотр-Дам, ще не заплатили ні цента на реконструкцію.
Французькі мільярдери, які обіцяли мільйони на відновлення Нотр-Даму, ще не виділили ні цента Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu

Замість цього оплачували рахунки і виплачували зарплату до 150 працівникам, найнятим собором після пожежі 15 квітня, в основному американські громадяни через благодійний фонд "Друзі Нотр-Даму", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

"Великі донори не заплатили. Ні цента, - сказав Андре Фіно, старший прессекретар Нотр-Даму. - Вони хочуть знати, на що витрачаються їхні гроші, а не просто платити зарплату співробітникам".

Реальність, за його словами, полягає в тому, що робота триває цілодобово протягом декількох тижнів, і, не маючи законного фінансового механізму для оплати праці працівників, собор покладається на благодійний фонд для фінансування першого етапу реконструкції.

Майже мільярд доларів був обіцяний деякими з найбільш заможних і впливових родин і компаній Франції, які в перші години після пожежі наче намагалися перевершити одне одного в обіцяних сумах пожертв. Це викликало критику, що пожертвування свідчили більшою мірою про марнославство донорів, які бажають бути увічненими в легендарній будівлі.

Нагадаємо, що сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вона почалася на будівельних лісах, зведених над дахом собору в зв'язку з реставрацією. Собору завдано значної шкоди: обрушилися шпиль будівлі і дах.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Нотр-Дам необхідно відновити за п'ять років.

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14 06 2019 17:58
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