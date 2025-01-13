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Французькі моряки випадково розкрили дані про таємну базу атомних підводних човнів – Le Monde

13 січня 2025, 21:33
Французькі моряки випадково розкрили дані про таємну базу атомних підводних човнів – Le Monde
фото: Le Monde
Місця дислокації військових об'єктів розкрили завдяки маршрутам пробіжок

Моряки з Франції, які використовували фітнес-додаток Strava, випадково розкрили секретні дані про те, де чергують атомні підводні човни з ядерним озброєнням.

Про це пише газета Le Monde.

За даними видання, відкриті дані із програми дали можливість отримати графік роботи бази на острові Іль-Лонг та план чергування субмарини.

"Найсекретніша база ВМС Франції розташована на острові Іль-Лонг у Бретані, де військово-морський компонент ядерного стримування: чотири атомні підводні човни з балістичними ракетами (SSBN), кожна з яких здатна нести 16 ядерних ракет. Це у тисячу разів більше, ніж потужність бомби Хіросіми. Безпеку бази забезпечують сухопутні, морські та безпілотні патрулі. Понад 2 тис. співробітників при вході на базу повинні пред'явити облікові документи. Сканери, системи розпізнавання облич і собаки пильно стежать за безпекою. Мобільні телефони та інші електронні пристрої заборонені на значній частині бази. Проте це не запобігло витоку дуже конфіденційної інформації з цієї «фортеці безпеки", – пишуть журналісти.
 
Місця дислокації військових об'єктів розкрили завдяки маршрутам пробіжок. Графік дозволяв дізнатися, коли човни виходять на бойові чергування.
 
За даними журналістів, більшість моряків використовували у Strava справжні імена. Один із військових навіть написав пост про відновлення "після двох з половиною місяців у ящику". До повідомлення він прикріпив емодзі із аквалангом.
Франціяморякивійна в Україні

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