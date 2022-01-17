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Французький необанк заходить в Україну

Qonto - це необанк для підприємців, який обслуговує малий і середній бізнес та фрілансерів
Французька фінтех-компанія Qonto наймає співробітників в Україні і анонсувала відкриття місцевого офісу.
Французький необанк заходить в Україну FEDERICO GAMBARINI/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Про це повідомляє ain.ua, пише "Економічна правда".

Qonto - це необанк для підприємців, який обслуговує малий і середній бізнес та фрілансерів. Сервіс об’єднує в собі банківські послуги, бухгалтерський облік та керування витратами.

На український ринок стартап виходить в партнерстві з українською компанією WeSoftYou. Спершу необанк планує найняти одну команду, а в подальшому - відкрити офіс розробки в Україні.

Наймати українських розробників сервіс почав ще у грудні 2021 року. Зараз відкриті вакансії розробників.

Основна команда розташовується у Франції, але Qonto має досвід найму в інших європейських країнах. До 2025 компанія планує збільшити число користувачів до одного мільйона, а кількість співробітників з 500 до 2 тисяч. 

12 січня стало відомо, що Qonto залучив 552 млн доларів інвестицій в раунді D. Це один з найбільших раундів в історії Франції. Лід-інвестори - Tiger Global та TCV. 

Минулий раунд на 100 млн євро вдалось отримати два роки тому - у січні 2020 року. Загалом стартап отримав понад 700 млн доларів інвестицій. Оцінка сервісу виросла до 5 млрд доларів.

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17 01 2022 14:55
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