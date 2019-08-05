Фріланд і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією в Україні і ситуацію на Донбасі

"Дуже важливо, що за вас проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка, – це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян"

Новообраний президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд боротьбу з корупцією та врегулювання конфлікту на сході України.

"У нас є шанс для припинення вогню та повернення Донбасу", – сказав Зеленський на зустрічі з Фріланд у Києві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на прес-службу політика.

Канадський міністр у свою чергу зазначила, що сучасним політикам дуже важливо слухати своїх громадян. Фріланд також запевнила, що Зеленський може розраховувати на підтримку Канади на міжнародній арені.

"Дуже важливо, що за вас проголосувала вся Україна. Демократична Україна, де є успішна економіка, – це приклад для всіх країн пострадянського регіону, зокрема для росіян", – наголосила вона.

Нагадаємо, що єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган прибув до Києва для зустрічі з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.