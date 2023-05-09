Frontex продовжить польоти над Чорним морем після провокації росії

Прикордонна місія Європейського Союзу Frontex продовжить патрульні польоти над Чорним морем після перехоплення польського літака винищувачем росії.

Про це пише EUobserver.

"Прикордонне агентство ЄС Frontex заявило, що продовжить нести службу над Чорним морем після того, як російський винищувач СУ-35 перехопив польський патрульний літак", – пише європейське видання.

У місії Frontex заявили, що разом із урядом Румунії переглядають плани патрулювання, аби впевнитися у безпеці своїх екіпажів.

Після інциденту з російським літаком, Румунія наблизила межі повітряного патрулювання ближче до своїх кордонів.