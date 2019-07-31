ФРС США має намір знизити облікову ставку вперше за більш ніж 10 років, - Reuters

Федеральна резервна система США планує знизити рівень облікової ставки на найближчому засіданні. Це може статися вперше з 2008 року.

Ключова ставка може впасти на 0,25 відсоткових пунктів до 2-2,25% річних. При цьому на зниження відсоткової ставки у США очікують й інвестори та президент США Дональд Трамп, який часто критикує ФРС за занадто високі відсоткові ставки, повідомляє Reuters.

У разі зниження відсоткової ставки у США подешевшають кредити, що сприятиме зростанню економіки. Водночас, низька ключова ставка вплине на ставки за американськими борговими облігаціями, що може зменшити їхню привабливість в очах інвесторів та сприяти нарощенню інвестицій у державні облігації інших країн. Зокрема, це може сприяти подальшому припливу валюти в облігації внутрішньої державної позики України та зміцненню гривні.

У 2018 році через поступове зростання рівня облікової ставки у США в Україні спостерігався відтік валюти з державних облігацій. Це призвело до різкого зростання курсу валют у серпні-вересні 2018 року.

Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що середній курс долара в Україні у 2020 році складе 30,6 гривні за долар.