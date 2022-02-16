Фристайліст Абраменко завоював "срібло" на Олімпіаді в Пекіні

Це перша медаль для України на цих Іграх

Українець Олександр Абраменко завоював срібну медаль у лижній акробатиці на Олімпійських іграх у Пекіні. Це перша медаль для України на цих Іграх.

Фристайліст Олександр Авраменко на Олімпійських іграх у Пекіні, 16 лютого 2022 року Фото: AP Photo / Gregory Bull

Золоту медаль здобув китаєць Ці Гуанпу, який отримав 129 бала за стрибок, повідомляє Громадське. "Бронза" - у росіянина Іллі Бурова, який отримав 114,93 бала.

Стрибок Абраменка оцінили у 116,5 бала. Фінал із лижної акробатики проходив у два етапи. Під час першого - змагалися 12 спортсменів, які мали по два стрибки.

На цьому етапі Україну представляли два спортсмени - Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк. Окіпнюк, для якого це перші Ігри у кар'єрі, став 9 і не пройшов у другий етап - суперфінал. У суперфіналі змагалися шість спортсменів.

33-річний Абраменко представляє Миколаївську область. Олімпіада в Пекіні для нього п'ята в кар'єрі. На минулій Олімпіаді-2018 Олександр Абраменко став чемпіоном у лижній акробатиці.

У сезоні 2021-2022 спортсмен двічі ставав бронзовим призером етапу Кубка світу у Фінляндії у командній лижній акробатиці. А на Чемпіонаті світу-2019 Абраменко став срібним призером.

Зимові Олімпійські ігри стартували в Пекіні 4 лютого. Змагання триватимуть до 20 лютого. Українські спортсмени представлені у 12 видах спорту.

Зазвичай на Зимових Іграх Україна здобуває значно менше медалей, ніж на Літніх. За роки незалежності наша збірна здобула 8 "зимових" медалей: 3 - золотих, 1 - срібну та 4 - бронзові. У 2002 та 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород. А на минулій Олімпіаді в нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.

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