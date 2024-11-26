Йдеться про другого секретаря політичного відділу посольства Великої Британії в москві Вілкса Едварда Прайора.

російська федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила про позбавлення акредитації ще одного дипломата Великої Британії.

Про це повідомляє BBC News.

Йдеться про другого секретаря політичного відділу посольства Великої Британії в москві Вілкса Едварда Прайора.

У ФСБ стверджують, що дипломат при отриманні дозволу на в'їзд до росії начебто вказав неправдиві дані, чим "порушив російське законодавство", пише пропагандистське агентство ТАСС.

російські ЗМІ також стверджують, що Прайор нібито проводив «розвідувально-підривну роботу».

У вересні російські ЗМІ писали, що ФСБ звинуватила шістьох співробітників посольства Великої Британії в "розвідувально-підривній роботі" та припинила їхню акредитацію. Тоді йшлося про Джессіку Дейвенпорт, Грейса Елвіна, Ендрю Дафта Каллума, Кетрін Макдоннал, Томаса Джона Гіксона і Блейка Паттела.

У російській федеральній службі безпеки заявляли, що в разі виявлення в діях інших дипломатів «ознак розвідувально-підривної роботи», їхні відрядження до країни-агресорки припинятимуть достроково.

При цьому в "координації підривної політики на російському напрямку" ФСБ звинуватила Директорат Східної Європи та Центральної Азії МЗС Великої Британії, зазначивши, що його "основною ціллю" є "завдання поразки росії".