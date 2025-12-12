FT: Мирний план Трампа передбачає прискорений вступ України в ЄС

Що також змусить Брюссель переосмислити традиційний процес вступу.

Згідно з останньою версією мирного плану Дональда Трампа, Україна може стати членом Європейського Союзу до 1 січня 2027 року.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з документом.

Документ обговорюють американські та українські чиновники за підтримки Брюсселя. За словами джерел FT, включення такого пункту у мирну угоду робить майбутнє членство України в ЄС майже неминучим.

"Вступ до ЄС до 2027 року прописано в останній версії мирного плану щодо України. Додавання цього пункту до мирної угоди зробить членство України доконаним фактом", – зазначають співрозмовники видання.

Водночас європейські експерти застерігають, що прискорене членство порушує принцип merit-based, на якому ґрунтується процедура вступу нових країн. Київ поки що не завершив жодного з 36 етапів переговорів щодо вступу.

З метою реалізації прискореного графіку, можливо, буде запроваджено поетапний доступ України до фондів ЄС, права голосу та інших переваг, таких як єдина сільськогосподарська політика.

Підтримка США може також вплинути на блокування процесу окремими країнами, зокрема Угорщиною. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в угоді буде чітко вказано термін вступу, американці зроблять усе, щоб європейський шлях Києва не був заблокований.

"Питання майбутнього членства України в ЄС багато в чому залежить від європейців – і від американців теж. Якщо ми узгодимо угоду, в якій буде вказано, коли Україна стане членом ЄС, американці, як сторона цієї угоди, забезпечать неможливість блокування нашого європейського шляху", – сказав Зеленський.

Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення росії і вже через чотири місяці отримала статус кандидата.

Минулого місяця комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що нові члени можуть проходити "випробувальний термін" і у разі відкату демократії бути виключені з блоку. Така система покликана зменшити побоювання щодо впливу нових учасників.