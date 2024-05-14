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ПОЛІТИКА

FT: Поїздка путіна до Китаю може показати, що загрози з боку США – це бажані мрії

14 травня 2024, 13:59
FT: Поїздка путіна до Китаю може показати, що загрози з боку США – це бажані мрії
путін використає поїздку до Китаю для обговорення варіантів створення стійкої до санкцій інфраструктури.

Президент росії владімір путін збирається вирушити до Китаю у свою першу закордонну поїздку після того, як він залишився ще на шість років у кремлі. Однією з його головних цілей буде пошук шляхів мінімізації будь-яких перебоїв в економічному співробітництві, яке Китай надав його режиму після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

З лютого 2022 року Пекін став найбільшим ринком збуту російської нафти і газу, а також ключовим джерелом імпорту. Імпорт варіюється від споживчих товарів до компонентів, які забезпечують роботу військової машини росії. Оскільки поставки китайських товарів подвійного призначення допомагають Кремлю перевершити Україну й Захід, Вашингтон зараз намагається перекрити цей потік.

Візит путіна надає нову можливість обговорити варіанти наодинці, перш ніж непомітно втілити їх у життя. Очікується, що його супроводжуватиме досвідчена команда з Центрального банку та міністерства фінансів.

До грудня 2023 року на юані припадало понад третину розрахунків у російській торгівлі з іноземними партнерами — з практично нульового рівня до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Депозити в юанях у росії у 2023 році становили 68,7 млрд доларів, перевищивши доларові вклади. Згідно з даними російського Центрального банку, кредитування в юанях зросло майже в чотири рази до 46,1 млрд доларів, значною мірою завдяки конвертації боргу з доларів та євро в юані.

росія і Китай використовують місцеву інфраструктуру для проведення та клірингу транзакцій. Після запровадження санкцій у 2014 році росія створила внутрішній аналог SWIFT, відомий як система фінансових повідомлень Банку росії, використання якої зараз є обов'язковим. 

Китай має власну транскордонну міжбанківську платіжну систему (CIPS), яка наразі включає близько 30 російських банків. Хоча CIPS не може конкурувати зі SWIFT за обсягами, війна в Україні сприяє її розширенню. Як повідомляється, щоденний обсяг транзакцій збільшився на 50% у 2022 році, а потім ще на 25% у перші три квартали 2023 року. 

Але це не захистить китайські банки від санкцій, якщо Вашингтон виявить якісь заборонені транзакції. Тому наступним кроком москви й Пекіна буде створення складної інфраструктури для клірингу найбільш вразливих платежів. 

КитайВладімір Путінсанкціївійна в Україніросія загроза

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