FT: росія більше не потребує постійної підтримки з боку Ірану для війни в Україні

росія заздалегідь подбала про зменшення залежності від Ірану.

Попри значні втрати Ірану у війні з Ізраїлем, зокрема у сфері ППО, ядерної інфраструктури та виробництва дронів, росія не збирається згортати агресію проти України.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі, оприлюдненому Центром досліджень нерозповсюдження зброї імені Джеймса Мартіна, де свою оцінку надала директорка програми "Євразія" Ханна Нотте.

Після майже двотижневих бойових дій Ізраїль та Іран оголосили перемир’я, але наслідки конфлікту серйозно вплинули на оборонну промисловість Тегерана. Ізраїльські та американські удари зруйнували об'єкти збагачення урану, пошкодили виробництво дронів і завдали ударів по ракетній інфраструктурі. Це важливо, оскільки саме іранські дрони Shahed 136 стали основою російської дронової кампанії проти України.

Втім, росія заздалегідь подбала про зменшення залежності від Ірану. Завдяки локалізації виробництва Shahed у спецекономічній зоні "Алабуга" на території рф, москва не лише відтворила іранські технології, а й модернізувала їх — зокрема двигуни, бойові частини та захист від радіоелектронної боротьби. За словами Нотте, росія вже має власні запаси ракет і активно виробляє нові — до 200 одиниць щомісяця.

Роль Ірану у підтримці росії від початку повномасштабного вторгнення була значною, однак із 2023 року її дедалі більше перебирають Китай і Північна Корея. Саме Пхеньян став одним із ключових постачальників боєприпасів, ракет і навіть військових для російського фронту, а Пекін постачає компоненти подвійного призначення для оборонної промисловості рф.

Більше того, у Татарстані вже будують російсько-китайський логістичний хаб для виробництва нових моделей дронів, зокрема "Гарпія-A1" і "Гарпія-3", що вказує на глибше залучення Китаю в російські військові програми.

Поки США та союзники зосереджені на інших конфліктах, росія активно користується моментом. За словами Нотте, адміністрація США наразі не демонструє намірів тиснути на Кремль із вимогою припинення вогню. Це лише сприяє продовженню агресії.

"Війна між Ізраїлем та Іраном — разом із прямою участю в ній США — стала для росії неприємною новиною. Вона порушила стратегічні розрахунки москви на Близькому Сході та викрила обмеження її військової могутності. Але ця війна не змусить росію послабити тиск на Україну", — підсумувала Ханна Нотте.