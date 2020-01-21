FT: США можуть припинити програму з використання безпілотників, бо вони частково виготовлені в Китаї

Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ США планує вивести з експлуатації близько 1000 дронів, попередньо встановивши, що існує завеликий ризик їхнього використання Китаєм зі шпигунською метою

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується повністю припинити використання в Міністерстві внутрішніх справ цивільних безпілотників (дронів), оскільки вони були принаймні частково зроблені в Китаї і тому, як побоюються в американському уряді, можуть використовуватися Пекіном для шпигування.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на два поінформовані джерела та документи, які опинилися в розпорядженні видання, передає "Громадське".

Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ США планує вивести з експлуатації близько 1000 дронів, попередньо встановивши, що існує завеликий ризик їхнього використання Китаєм зі шпигунською метою. Частину безпілотників можуть залишити на випадок надзвичайних ситуацій і проведення навчань.

За даними Financial Times, працівники міністерства проти прийняття такого рішення. Саме відомство відмовилося від коментарів виданню. Крім того, відмова від дронів може призвести до грошових збитків і зайвих часових затрат.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що перша фаза торговельної угоди з Китаєм може бути підписана дещо пізніше, ніж 15 січня, про що він заявляв раніше.