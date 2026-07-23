FT: Вашингтон заробив $13 млрд на венесуельській нафті, але доля грошей викликає питання

Через відсутність прозорості американські законодавці вже вимагають від адміністрації Трампа пояснити, куди були спрямовані ці гроші.

США цього року отримали понад 13 млрд доларів від продажу венесуельської нафти, однак досі не розкрили, як саме були використані ці кошти. Через це в Конгресі посилюється тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа із вимогою надати детальний звіт.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, попри зростання доходів від експорту нафти, економічне відновлення Венесуели залишається слабким. Це, на думку економістів, може свідчити, що Вашингтон не повернув Каракасу всі кошти, отримані від реалізації венесуельської нафти.

Ситуацію ускладнюють суперечливі заяви американської влади. У президентському указі зазначалося, що США виступають лише "зберігачем" нафтових доходів Венесуели, тоді як сам Дональд Трамп публічно заявляв, що Сполучені Штати "заробляють багато грошей" на венесуельській нафті.

Відсутність чіткої інформації викликала занепокоєння серед законодавців обох партій.

"Мільярди доларів доходів від венесуельської нафти перебувають під контролем адміністрації Трампа без прозорості чи гарантій", – заявив конгресмен-демократ Хоакін Кастро.

Він додав, що Конгрес фактично не має інформації про рух цих коштів.

Республіканка Марія Ельвіра Салазар також закликала адміністрацію оприлюднити фінансові звіти та забезпечити прозорість використання доходів.

За інформацією видання, початковий указ Трампа передбачав, що нафтові доходи залишаються власністю уряду Венесуели та тимчасово зберігатимуться на рахунках уряду США. Водночас Міністерство енергетики США заявило, що ці кошти розподілятимуться "в інтересах американського та венесуельського народів".

Американські посадовці також стверджують, що контроль над нафтовими доходами використовується як інструмент політичного тиску на нову владу Венесуели.

Економіст Франсіско Родрігес зазначив, що зростання економіки Венесуели у першому кварталі становило лише 2,5% – найнижчий показник майже за п'ять років.

"Ймовірно, Венесуела не зростала швидше саме тому, що США не передали уряду весь обсяг додаткових нафтових доходів", – вважає він.

Колишній депутат венесуельської опозиції Хосе Герра також поставив під сумнів використання отриманих коштів.

"Де ці гроші? Немає жодної прозорості, і уряд США не інформує нас", – заявив економіст.

Цими днями у Нью-Йорку поновиться попереднє слухання у справі колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого американська влада звинувачує у наркотероризмі та участі в міжнародній схемі контрабанди наркотиків.