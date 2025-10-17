Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
FT: ЄС пропонує придбати для України зброю США за рахунок заморожених активів рф

17 жовтня 2025, 18:39
Фото:i.lb.ua
Ідея стала частиною нового плану довгострокової підтримки Києва в умовах триваючої війни.

Європейський Союз розглядає можливість закупівлі зброї для України в Сполучених Штатів за кошти, отримані з "репараційного кредиту", профінансованого за рахунок заморожених активів російського Центрального банку.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на відповідний документ Єврокомісії.

Пропозицію представили послам країн ЄС у п’ятницю, 17 жовтня. Вона стала частиною ширшого плану підтримки України на тлі зростаючої геополітичної напруги, зокрема, через несподіване рішення президента США Дональда Трампа зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним в Угорщині.

Єврокомісія планує залучити до 140 мільярдів євро у вигляді "репараційного кредиту", профінансованого з прибутків від заморожених російських активів. Значна частина цієї суми буде спрямована на озброєння для Збройних сил України, а також на підтримку європейської та української оборонної промисловості.

Хоча Франція наполягає на пріоритеті зброї європейського виробництва, у документі зазначено, що можлива співпраця і з міжнародними партнерами, які "зобов’язуються надати вагому додаткову підтримку" Україні. Йдеться, зокрема, про закупівлі у США.

За словами європейських дипломатів, ідея закуповувати озброєння за океаном має також політичну мету це зберегти залученість США у підтримці України та демонструвати спільну відповідальність союзників.

Єврокомісія також закликала країни G7 наслідувати приклад ЄС і розглянути можливість використання власних заморожених російських активів для підтримки України.

 
Євросоюзактиви рф

