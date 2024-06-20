Футболісти української збірної підтримали ініціативу з повернення викрадених росією українських дітей Bring Kids Back

З початку повномасштабної війни росія викрала близько 20 тис. українських дітей та вивезла їх на свої території.

Національна збірна України закликала світову футбольну спільноту приєднатися до місії з повернення викрадених Росією українських дітей Bring Kids Back. Для цього треба розповідати історії депортованих дітей та вимагати повернення їх додому, підвищувати обізнаність щодо злочинів росії та заохочувати тиск світової спільноти на рф

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

“Футболісти вже змалку вивчають, що кожен гравець у команді впливає на загальний результат. Але що станеться, коли якогось дня один з гравців раптово зникне? Як на цих фото. Його викрадуть і відвезуть за сотні кілометрів від родини, друзів, команди та тренера. Як це вплине всю команду, її гравців і майбутнє клубу?” - йдеться у повідомленні.

УАФ нагадала, що з початку повномасштабної війни росія викрала близько 20 тис. українських дітей та вивезла їх на свої території. На цій війні Україна втрачає свої найсвітліші таланти, майбутнє нації, серед яких можуть бути й майбутні футбольні зірки.