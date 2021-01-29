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Футзал: телеканал "Футбол" покаже усі матчі збірної України у відборі на Євро-2022

Чемпіонат Європи з футзалу-2022 пройде з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Нідерландах
31 січня телеканал покаже матч Албанія - Україна.У відборі українці по два рази зіграють з командами Данії, Албанії та Хорватії.
Футзал: телеканал "Футбол" покаже усі матчі збірної України у відборі на Євро-2022 Фото: з вільних джерел

Телеканали "Футбол" транслюватимуть матчі збірної України у кваліфікації футзального Євро-2022. Всі зустрічі покажуть в прямій трансляції, передає "Укрінформ".

31 січня в 19:00 на каналі "Футбол 1" відбудеться прем'єрна трансляція - Албанія - Україна.

У відборі українці по два рази зіграють з командами Данії, Албанії та Хорватії. Стадія відбору триватиме до середини квітня. У фінальну стадію турніру вийдуть переможці груп, а також 6 кращих других місць.

Чемпіонат Європи з футзалу-2022 пройде з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Нідерландах.

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29 01 2021 12:58
ТЕГИ: футзал
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