СПОРТ НОВИНИ31 січня телеканал покаже матч Албанія - Україна.У відборі українці по два рази зіграють з командами Данії, Албанії та Хорватії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Футзал: телеканал "Футбол" покаже усі матчі збірної України у відборі на Євро-2022
Чемпіонат Європи з футзалу-2022 пройде з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Нідерландах
Фото: з вільних джерел
Телеканали "Футбол" транслюватимуть матчі збірної України у кваліфікації футзального Євро-2022. Всі зустрічі покажуть в прямій трансляції, передає "Укрінформ".
31 січня в 19:00 на каналі "Футбол 1" відбудеться прем'єрна трансляція - Албанія - Україна.
У відборі українці по два рази зіграють з командами Данії, Албанії та Хорватії. Стадія відбору триватиме до середини квітня. У фінальну стадію турніру вийдуть переможці груп, а також 6 кращих других місць.
Чемпіонат Європи з футзалу-2022 пройде з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Нідерландах.
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