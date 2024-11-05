G7 і союзники готують рішучу відповідь на використання росією військ КНДР у війні

Заяву вже підписали Євросоюз, G7 та три інші країни.

Голови МЗС G7 та трьох ключових країн-союзниць оголосили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ в росії і працюють над спільною відповіддю на таке втягування.

Про це йдеться в заяві міністрів, яку опублікував сайт МЗС Японії.

Заяву підписали усі члени G7: США, Японії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади і Євросоюзу, а також Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія.

Міністри заявили, що висловлюють "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в рф, які можуть бути використані на полі бою в Україні".

"Кілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в росії. Пряма підтримка КНДР агресивної війни рф проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль росії компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру і безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні", – написано в заяві.

Міністри додали, що вони найрішучішим чином засуджують посилення військової співпраці між КНДР і рф, включно із "незаконною закупівлею" росією північнокорейських балістичних ракет.

Міністри закликали Північну Корею припинити надавати допомогу росії в її війні.