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ПОЛІТИКА

G7 не домовилась про нові санкції проти росії, але підтримала безпекові гарантії для України — Reuters

14 березня 2025, 09:32
G7 не домовилась про нові санкції проти росії, але підтримала безпекові гарантії для України — Reuters
Вашингтон намагався встановити "червоні лінії" у формулюваннях щодо України і виступив проти окремої декларації про стримування тіньового флоту рф.

У проєкті комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 не згадується про нові санкції проти країни-агресора росії, але наголошується на необхідності надійних гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що глави МЗС Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, США та Японії зібралися у канадському місті Ла-Мальбе.

Державний секретар США Марко Рубіо розповів колегам про переговори з українською делегацією у Саудівській Аравії, де Київ заявив про готовність підтримати 30-денну угоду про припинення вогню.

Водночас офіційні особи сказали, що неоднозначні заяви російського диктатора владіміра путіна, які пролунали того ж дня, залишили учасникам зустрічі неясність щодо того, на якому етапі перебувають переговори.

За даними Reuters, процес узгодження заключної заяви за результатами зустрічі G7 був складним, але після нього атмосфера була позитивною. Дипломати до пізньої ночі вели переговори щодо спільної заяви.

"Якщо ми не можемо досягти згоди щодо комюніке, то це свідчить про розкол. Це не в інтересах жодного з членів G7", — наголосила глава дипломатії ЄС Кая Каллас у кулуарах зустрічі.

Вона підкреслила, що налаштована оптимістично і що досі існували хороші формулювання щодо України, які, як вона сподівається, збережуться й надалі.

Агентство зауважило, що Вашингтон намагався встановити "червоні лінії" у формулюваннях щодо України і виступив проти окремої декларації про стримування тіньового флоту рф.

У проєкті комюніке, з яким ознайомилося Reuters, не згадується про можливі нові санкції проти росії.

При цьому у документі йдеться про необхідність надійних гарантій безпеки, щоб забезпечити дотримання режиму припинення вогню. У проєкті комюніке також вітаються зусилля США в Саудівській Аравії та прихильність України до негайного припинення вогню. 

Крім того, документ містить більш жорсткі формулювання щодо Китаю, як того вимагав Вашингтон, і "обнадійливі" формулювання щодо Тайваню.

Нагадаємо, ЄС домовились про продовження санкцій проти росії ще на шість місяців. Угорщина готова дати "зелене світло", якщо з санкцій буде виключено трьох осіб.

війнаG7санкціі проти росіїгарантії безпеки Україні

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