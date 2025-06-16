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ПОЛІТИКА

G7 обговорить нові санкції проти росії, якщо путін відмовиться від переговорів – Стармер

16 червня 2025, 14:36
G7 обговорить нові санкції проти росії, якщо путін відмовиться від переговорів – Стармер
Фото: Getty Images
Саміт розпочався сьогодні.

На саміті у Канаді країни G7 обговорять запровадження нових санкцій проти росії у випадку відмови російського лідера Владіміра Путіна від перемовин. За словами британського премʼєра Кіра Стармера, прибуття президента Володимира Зеленського на конференцію є гарною можливістю для союзників обговорити антиросійські обмеження.

Про це повідомляє Sky News.

"Моя давня думка полягає в тому, що нам потрібно посадити росію за стіл переговорів для безумовного припинення вогню. Це насправді непросто. Але нам потрібно чітко розуміти, що треба сісти за стіл переговорів, і що якщо цього не станеться, санкції, безсумнівно, будуть частиною обговорення на саміті G7", — заявив Стармер.

Він додав, що у нього гарні стосунки з американським президентом Дональдом Трампом. За його словами, це важливо, особливо на тлі триваючих конфліктів, зокрема між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, сьогодні у Канаді розпочався саміт G7 (щорічна зустріч Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Великої Британії, а також ЄС). На ньому запланована зустріч президентів України та США. 

війнаG7санкціі проти росіїКір Стармер

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