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ПОЛІТИКА

G7 виступає проти зниження верхньої межі ціни на російську нафту до $60 за барель — WSJ

16 березня 2023, 10:26
G7 виступає проти зниження верхньої межі ціни на російську нафту до $60 за барель — WSJ
Фото: forexAW.com
Вашингтон вважає, що санкції працюють, як і треба: російська нафта досі є на світових ринках і при цьому доходи Кремля суттєво впали.

Країни-члени "Великої сімки" мають намір зберегти верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден під час зустрічі із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сказав їй, що не має наміру знижувати раніше встановлену граничну ціну на російську нафту у 60 доларів за барель, бо нинішнє обмеження нібито працює саме так, як треба.

Видання повідомляє, що намір G7 зберегти граничну ціну на тому ж рівні розвіює сподівання деяких європейських країн на посилення західних санкцій в цьому місяці.

WSJ пише, що представники Єврокомісії попередили країни-члени ЄС про позицію G7, зокрема що Байден минулого тижня сказав Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не планує змінювати нафтові санкції.

Ця позиція може викликати напруження серед країн ЄС, які наполягали на посиленні санкції, і країн, які проти цього.

Видання пише, що прессекретар Ради національної безпеки США відмовився від коментарів на цю тему.

Чиновники Мінфіну США, які розробили план обмеження цін, заявили, що нинішня система обмеження цін працює так, як і передбачалося. План, вважають вони, вже досягає своїх двох цілей – російська нафта досі є на світових ринках і при цьому доходи Кремля від її продажу значно менші, ніж до санкцій.

Нагадаємо, Польща, Литва та Естонія наполягають, що граничну ціну на російську нафту треба зробити нижчою, ніж 60 доларів за барель. Естонія узагалі наполягає на зниженні ціни удвічі, до 30 доларів.

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