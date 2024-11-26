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ПОЛІТИКА

G7 завершує підготовку до виділення Україні $50 млрд із заморожених активів рф

26 листопада 2024, 21:00
G7 завершує підготовку до виділення Україні $50 млрд із заморожених активів рф
Фото: Укрінформ
У рамках цієї ініціативи планується надати Україні кредити на суму $50 млрд до кінця поточного року.

Країни G7 завершують роботи з виділення Україні 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів. 

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він також нагадав, що нещодавно США запровадили нові санкції проти росії, включно із заходами проти Газпромбанку. Він також висловив очікування, що країни G7 ухвалять подальші аналогічні заходи.

Держсекретар також зазначив, що в червні на саміті G7 в Італії учасники досягли політичної угоди про можливість використання доходів від заморожених російських активів для надання допомоги Україні.

У рамках цієї ініціативи планується надати Україні кредити на суму $50 млрд до кінця поточного року.

Угорщина продовжує виступати проти того, щоб ЄС колективно надавав військову підтримку Україні. Офіційний Будапешт також блокує інші рішення, пов’язані з озброєнням для Києва, на суму 6,6 млрд євро.

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні винятковий кредит у розмірі до EUR35 млрд як внесок в ініціативи G7 з подальшим погашенням за рахунок непередбачених доходів від заморожених російських активів.

G7заморожені активи рфвійна в УкраїніЕнтоні Блінкен

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