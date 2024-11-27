Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

G7 завершує роботу над виділенням Україні 50 млрд доларів із використанням доходів від російських активів

27 листопада 2024, 11:33
G7 завершує роботу над виділенням Україні 50 млрд доларів із використанням доходів від російських активів
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив у тому, що допомога Україні триватиме

Сполучені Штати та країни "Великої сімки" завершують процес виділення $50 млрд Києву за рахунок прибутку від заморожених коштів російських активів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на брифінгу за підсумками зустрічі країн G7.Трансляцію виступу опубліковано на YouTube-каналі Держдепартаменту.

"Ми завершуємо процес із переказу $50 млрд, забезпечених замороженими російськими суверенними активами, на підтримку України", – сказав дипломат.
 
Нагадаємо, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена забезпечить Україну усім необхідним, аби вона могла воювати у наступному році. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.За словами посадовця, допомога Україні ґрунтується на глобальних зусиллях, її підтримують понад 50 країн. Президент США Джо Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади новообраного президента Дональда Трампа. 
Блінкенвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні дозволили обмежено бити по росії західною зброєю. Тим часом спільники путіна лякають всіх ядерною війною – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 листопада 2024, 22:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється