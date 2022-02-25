Гаага планує вивчити воєнні злочини РФ під час вторгнення до України
Про це йдеться у офіційній заяві прокурора МКС, яку має у розпорядженні "Європейська правда".
Карім Хан нагадав, що МКС з 2015 року, від подання заявки з боку українського уряду офіційно має повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на українській території, включно з тимчасово окупованими територіями.
"Слідкую за подіями в Україні та навколо неї... Нагадую всім сторонам, які вчиняють насильство на українській території, що мій офіс може втілити свою юрисдикцію для розслідування будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства та військових злочинів, вчинених в Україні", - йдеться у заяві.
Прокурор МКС наразі перебуває у відрядження в Банглядеші, у зв’язку з однією зі справ Суду, однак планує слідкувати за подіями в Україні. Він також обіцяє подальші кроки у розслідування цієї справи. "Після мого повернення до Гааги я планую видати детальнішу заяву стосовно ситуації в Україні, прояснивши мої оцінки та подальші кроки, які я бачу в рамках цієї справи", - заявив він.
Карім Хан окремо зазначив, що міжнародний злочин агресії як такий не може стати предметом розслідування, оскільки ані України, ані Росія не є сторонами Римського статуту МКС. За індивідуальною заявою України розслідування можу стосуватился лише окремих осіб, причетних до злочинів, передбачених міжнародним гуманітарним правом, причому обвинувачуваними можуть стати ті, що "скоював ці злочини, у тому числі давав накази, або робив інший внесок у скоєння таких злочинів".
Міжнародний кримінальний суд вже кілька років досліджує українські події.
Нагадаємо, що Сергій Кислиця звернувся до представників тих держав, що є партнерами України, із закликом змінити порядок діяльності організації.
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