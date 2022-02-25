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Гаага планує вивчити воєнні злочини РФ під час вторгнення до України

Міжнародний кримінальний суд вже кілька років досліджує українські події
Прокурор розташованого у Гаазі міжнародного кримінального суду Карім Хан висловив занепокоєність через російське вторгнення до України та задекларував, що суд може взятися за цю справу.
Гаага планує вивчити воєнні злочини РФ під час вторгнення до України Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан Фото: Un News

Про це йдеться у офіційній  заяві прокурора МКС, яку має у розпорядженні "Європейська правда".

Карім Хан нагадав, що МКС з 2015 року, від подання заявки з боку українського уряду офіційно має повноваження на розслідування порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених на українській території, включно з тимчасово окупованими територіями.

"Слідкую за подіями в Україні та навколо неї... Нагадую всім сторонам, які вчиняють насильство на українській території, що мій офіс може втілити свою юрисдикцію для розслідування будь-яких актів геноциду, злочинів проти людства та військових злочинів, вчинених в Україні", - йдеться у заяві.

Прокурор МКС наразі перебуває у відрядження в Банглядеші, у зв’язку з однією зі справ Суду, однак планує слідкувати за подіями в Україні. Він також обіцяє подальші кроки у розслідування цієї справи. "Після мого повернення до Гааги я планую видати детальнішу заяву стосовно ситуації в Україні, прояснивши мої оцінки та подальші кроки, які я бачу в рамках цієї справи", - заявив він.

Карім Хан окремо зазначив, що міжнародний злочин агресії як такий не може стати предметом розслідування, оскільки ані України, ані Росія не є сторонами Римського статуту МКС. За індивідуальною заявою України розслідування можу стосуватился лише окремих осіб, причетних до злочинів, передбачених міжнародним гуманітарним правом,  причому обвинувачуваними можуть стати ті, що "скоював ці злочини, у тому числі давав накази, або робив інший внесок у скоєння таких злочинів".

Міжнародний кримінальний суд вже кілька років досліджує українські події.

Нагадаємо, що Сергій Кислиця звернувся до представників тих держав, що є партнерами України, із закликом змінити порядок діяльності організації.

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25 02 2022 12:27
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