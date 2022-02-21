Гаазький арбітраж почав слухання щодо компенсації Нафтогазу за активи у Криму

Сьогодні важливий день для Нафтогазу. Арбітражний трибунал в Гаазі нарешті розпочинає слухання щодо визначення розміру компенсації Нафтогазу за втрачену можливість використовувати активи в Криму

Міжнародний арбітражний суд у Гаазі розпочав слухання стосовно компенсації НАК "Нафтогаз України" від Росії за втрачену можливість використовувати активи в окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко у Фейсбуці.

"Сьогодні важливий день для Нафтогазу. Арбітражний трибунал в Гаазі нарешті розпочинає слухання щодо визначення розміру компенсації Нафтогазу за втрачену можливість використовувати активи в Криму", - написав Вітренко.

Він зазначив, що мова йде про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та інші об'єкти, які Нафтогаз не може використовувати через окупацію півострова. Компанія вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів (включаючи відсотки).

Вітренко розраховує, що арбітражне рішення у справі буде прийняте на початку наступного року.

Як повідомлялося, в 2014 році бурові установки, флот та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» були захоплені російськими окупантами, внаслідок чого НАК «Нафтогаз України» втратила контроль над кримським підприємством. Пізніше ДАТ «Чорноморнафтогаз» було новостворено на материковій частині України.

17 жовтня 2016 року НАК «Нафтогаз України» і шість її дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані захопленням активів групи у Криму. Нафтогаз ініціював свій позов, грунтуючись на угоді між Кабміном України і урядом Росії про сприяння, здійснення та взаємний захист інвестицій.

У 2017 році компанія «Нафтогаз України» подала позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 мільярдів доларів збитків від втрати активів у результаті анексії Криму.

Суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив, що Росія винна у втраті кримських активів НАК «Нафтогаз України».

У грудні 2020 року Нафтогаз зажадав стягнути з Росії збільшену у півтора рази суму збитків за захоплення майна Чорноморнафтогазу.