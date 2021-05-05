Ґаджети майже не впливають не психічне здоров’я - це результати дослідження 430 тисяч підлітків

Між використанням підлітками ґаджетів та їхнім психічним здоров’ям практично не існує залежності, стверджують дослідники Оксфордського університету, які провели масштабне 30-річне дослідження за участі понад 430 тисяч підлітків зі США й Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба Оксфордського інституту інтернету, зазначає "Громадське".

Мета дослідження полягала у визначенні зв’язку між використанням соціальних мереж і виникненням депресій, емоційних та поведінкових проблем у дітей. Крім того, фахівці вивчали ймовірний зв’язок телебачення й цифрових пристроїв із думками про самогубство тощо.

Загалом спостереження здійснювалося з 1991 по 2019 роки за 430 561 дитиною віком від 10 до 15 років у США й Великій Британії. Дані про використання дітьми технологій та їхнім психічним здоров’ям отримували з допомогою щорічного опитування.

Загалом із восьми зв’язків між технологіями та психічним здоров’ям автори дослідження підтвердили лише три: соцмережі й телебачення з часом стали менш пов'язаними з депресією, водночас використання соцмереж пов'язане зі зростанням емоційних проблем.

Однак автори підкреслюють, що ці зміни незначні. "Дослідження фактично не знайшло доказів зростання пов’язаності між використанням підлітками технологій та їхнім психічним здоров’ям", - висновують дослідники.

Обмеження дослідження, на яке вказують його автори, - це відсутність достатньої кількості даних за попередні роки та неможливість перевірити правдивість відповідей дітей (дослідники покладалися на те, що вони вказуватимуть під час опитування).

На думку керівника дослідження, професора Оксфордського інституту інтернету Енді Пржибильського, робити однозначні висновки щодо зростання чи спадання впливу технологій на психічне здоров’я дітей ще рано.

"З часом збільшується кількість даних про використання підлітками нових технологій, і відповідно й зростання нашого знання про них та вплив, який вони мають на психічне здоров’я", - стверджує дослідник.

Деякі інші дослідження навпаки говорять, що соціальні мережі негативно впливають на підлітків. Дослідження британських підлітків, оприлюднене в січні 2021 року, показало, що дівчата й хлопці стали менш упевненими в собі й частіше скаржаться на психічні проблеми.

Нагадаємо, що науковці зі Стенфордського університету виділили чотири причини, чому в людей збільшується відчуття стресу під час постійних відеоконференцій, що спричиняє так звану Zoom-утому.