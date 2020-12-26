"Гаррі Поттер" не потрапив до РФ. Прикордонники перешкодили незаконному переміщенню відомого роману
Як повідомив "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державна прикордонна служба України на сторінці у Facebook, прикордонний наряд неподалік населеного пункту Борисівка (Харківська обл.) зупинив для перевірки "ВАЗ-2121". В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг і три турбіни до тракторної техніки.
Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодилися незаконно перемістити з України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів. Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по $200 кожному.
На харків’ян складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.
Книги, попередньо оцінені у 80 тис. грн, і запчастини будуть передані до компетентних правоохоронних органів.
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