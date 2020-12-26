"Гаррі Поттер" не потрапив до РФ. Прикордонники перешкодили незаконному переміщенню відомого роману

Військовослужбовці відділу "Веселе" Харківського прикордонного загону не допустили незаконного переміщення до РФ художньої літератури та запчастин до тракторів.

Як повідомив "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державна прикордонна служба України на сторінці у Facebook, прикордонний наряд неподалік населеного пункту Борисівка (Харківська обл.) зупинив для перевірки "ВАЗ-2121". В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг і три турбіни до тракторної техніки.

Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодилися незаконно перемістити з України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів. Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по $200 кожному.

На харків’ян складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.

Книги, попередньо оцінені у 80 тис. грн, і запчастини будуть передані до компетентних правоохоронних органів.

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