Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Гаррі Поттер" не потрапив до РФ. Прикордонники перешкодили незаконному переміщенню відомого роману

Військовослужбовці відділу "Веселе" Харківського прикордонного загону не допустили незаконного переміщення до РФ художньої літератури та запчастин до тракторів.
"Гаррі Поттер" не потрапив до РФ. Прикордонники перешкодили незаконному переміщенню відомого роману Фото: Державна прикордонна служба України

Як повідомив "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Державна прикордонна служба України на сторінці у Facebook, прикордонний наряд неподалік населеного пункту Борисівка (Харківська обл.) зупинив для перевірки "ВАЗ-2121". В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг і три турбіни до тракторної техніки.

Правоохоронці встановили, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодилися незаконно перемістити з України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів. Зі слів чоловіків, за цю оборудку їм пообіцяли заплатити по $200 кожному.

На харків’ян складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.

Книги, попередньо оцінені у 80 тис. грн, і запчастини будуть передані до компетентних правоохоронних органів.

Читайте також: Німеччина передала українським прикордонникам оснащення для Центру перевірки документів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2020 15:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.