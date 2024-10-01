Гарріс і Трамп розпочинають жовтень із майже рівними шансами на перемогу в ключових штатах

До дня голосування залишилося менше шести тижнів.

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс і її республіканський суперник Дональд Трамп вступають у жовтень із майже рівними позиціями в опитуваннях, що змушує обидві команди шукати шляхи для прориву.

Про це пише The Hill.

Опитування показують, що обидва кандидати мають практично рівні позиції у критично важливих штатах, які визначать, хто займе Білий дім. Поки що жодній зі сторін не вдалося суттєво вплинути на виборців.

Попри те, що Гарріс покращила показники демократів, порівняно з часом, коли очікуваним кандидатом був президент Джо Байден, вона наразі випереджає Трампа на національному рівні лише дещо більше ніж на 4%, за даними опитувань Decision Desk HQ/The Hill.

Опитування в ключових штатах показують ще менші розриви. Згідно зі зведеними даними опитувань, Трамп лідирує на 0,8% в Аризоні і на 0,2% в Джорджії. Гарріс випереджає республіканця на 0,6% у Мічигані, на 1,7% у Вісконсині і на 2,2% в Неваді. У Північній Кароліні Трамп лідирує на 0,5%, а в Пенсильванії - на 0,6%.

Обидва кандидати провели значну кількість часу в кожному з цих штатів, але їхні передвиборчі зусилля можуть бути ускладнені в найближчі тижні після того, як ураган “Хелен” спричинив руйнування в частинах Північної Кароліни і Джорджії, а також Флориди.

"Протягом усієї кампанії, але особливо в останні тижні, те, що говорять кандидати та їхні команди, має значення, так само як і те, як вони доносять ці повідомлення. Апарат кампанії створений для того, щоб на фінішній прямій охопити якомога більше виборців", - сказав представник з питань зв'язків з громадськістю в штабі колишнього президента США Барака Обами Адам Абрамс.

Цього тижня Трамп відвідає чотири штати. У понеділок, 30 вересня, він був у Джорджії, у вівторок, 1 жовтня, поїде до Вісконсина, а в п'ятницю повернеться до Північної Кароліни. У суботу він також відвідає Батлер, штат Пенсильванія, де в липні на нього було скоєно замах.

Гарріс, зі свого боку, теж продовжує подорож ключовими штатами.

Очікується, що в середу, 2 жовтня, вона розпочне "турне" Пенсильванією разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти Тімом Волзом.

Зусилля зі збору коштів також неодмінно опиняться в центрі уваги. Віцепрезидент зібрала 55 мільйонів доларів під час двох благодійних заходів у Каліфорнії лише за вихідні. На кінець серпня Гарріс мала 404 мільйони доларів, випередивши Трампа, який мав на той момент 295 мільйонів доларів у своїй "виборчій скарбничці".

Крім того, в жовтні може відбутися зміна риторики кампанії, оскільки Республіканська партія все ще намагається заохотити Трампа більше схилятися до політичних питань і менше займатися “особистими нападками” на Гарріс.

Також не бракуватиме “перепалок” між кандидатами та їхніми кампаніями. Штаб республіканця, зі свого боку, робить ставку на численні виступи в ЗМІ Трампа та його напарника Джей Ді Венса. Крім того, відбудуться дебати між Венсом і Волзом.

Республіканці намагатимуться донести виборцям, що "Америка знову стане заможною, безпечною і сильною" за президентства Трампа.

Тим часом кампанія Гарріс вказала на риторику Трампа як на причину свого оптимістичного настрою на жовтень, стверджуючи, що колишній президент боїться проводити другі дебати.