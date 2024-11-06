Гарріс програла Трампу серед ключових груп виборців, включно з жінками – Der Spiegel
06 листопада 2024, 18:33
Трампу навіть вдалося скоротити розрив у групі іммігрантів з Латинської Америки
Опонентка нового президента США Камала Гарріс програла Дональду Трампу серед одразу кількох ключових для неї груп виборців.
Про це повідомив Der Spiegel.
Новообраний президент США неодноразово критикував іммігрантів з Латинської Америки та обіцяв добудувати стіну на кордоні з Мексикою. Попри це, мільйони латиноамериканців і латиноамериканок проголосували за нього, зазначають у виданні. Республіканцеві цього року вдалося набрати 45% їхніх голосів проти 32% у 2020 році.
Також у виданні підкреслили, що Трампу вдалося скоротити розрив серед молодих виборців віком від 18 до 29 років на 11% пунктів на цих виборах. У віковій групі від 45 до 64 років йому вдалося збільшити перевагу з 1% до 8%, порівняно з 2020 роком.
Серед жінок республіканець зміг набрати більше голосів, ніж його опонентка. У виданні зазначили, що Гарріс неодноразово порушувала питання абортів, яке хвилює дуже багатьох жінок у США, але цього виявилося недостатньо.
Особливо високі результати Трамп показав серед виборців без вищої освіти. Вони голосували за республіканця набагато частіше, ніж за Гарріс, заявили у виданні.
Майже третина виборців Трампа говорила про те, що у 2023 році інфляція стала причиною їхніх сімейних труднощів. Проте річний рівень інфляції нещодавно становив лише 2,4%, підкреслили у виданні.
Головною перемогою для Гарріс може стати більшість голосів від чорношкірих громадян США. У виданні додали, що в цій категорії виборців їй вдалося сильно відірватися від Трампа.