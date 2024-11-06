Гарріс програла Трампу серед ключових груп виборців, включно з жінками – Der Spiegel

Трампу навіть вдалося скоротити розрив у групі іммігрантів з Латинської Америки

Опонентка нового президента США Камала Гарріс програла Дональду Трампу серед одразу кількох ключових для неї груп виборців.

Про це повідомив Der Spiegel.

Новообраний президент США неодноразово критикував іммігрантів з Латинської Америки та обіцяв добудувати стіну на кордоні з Мексикою. Попри це, мільйони латиноамериканців і латиноамериканок проголосували за нього, зазначають у виданні. Республіканцеві цього року вдалося набрати 45% їхніх голосів проти 32% у 2020 році.

Також у виданні підкреслили, що Трампу вдалося скоротити розрив серед молодих виборців віком від 18 до 29 років на 11% пунктів на цих виборах. У віковій групі від 45 до 64 років йому вдалося збільшити перевагу з 1% до 8%, порівняно з 2020 роком.